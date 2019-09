Catz aloitti naisten Korisliigan sunnuntaina niukalla tappiolla. Espoolainen Tapiolan Honka oli kotisalissaan parempi pistein 75—72 (33—35).

Ensimmäisellä jaksolla Catz johti parhaimmillaan 11 pisteellä, mutta ei onnistunut karkaamaan kotijoukkueelta, kun lappeenrantalaisten hyökkäyspeli levisi juuri väärässä kohdassa ottelua.

Vähän tuli virheitä hyökkäyskuvioiden toteuttamisessa, mutta se on tässä vaiheessa ihan ymmärrettävää. — Mika Haakana

Catzin turmioksi koituivat avainpelaajien virhevaikeudet, kun Natalie Day sai heti tauon jälkeen neljännen virheensä ja Roosa Kosonen pian kolmannen.

— Siinä vaiheessa jouduimme pelaamaan paikkaa ehkä liiankin pitkään, mutta se oli vähän pakon sanelemaa. Natalieta ei olisi voinut peluuttaa 20 minuuttia, koska meillä on pitkä pää muutenkin vähän kapea. Honka onnistui tekemään meidän paikkapuolustusta vastaan paljon pinnoja, Catzin päävalmentaja Mika Haakana kuvaili.

Pallonmenetyksistä ja levypalloista pisteitä Hongalle

Ongelmia aiheuttivat myös pallonmenetykset ja levypallot, joista Honka teki Haakanan laskujen mukaan yhteensä 42 pistettä.

— 5—5-miespuolustuksemme oli ihan hyvää ja hyökkäyskin kesti osittain kasassa, mutta jos annamme noista 40 pistettä vastustajalle, niin silloin on vieraissa monesti vaikeaa, Haakana totesi.

Haakana oli kaikesta huolimatta tyytyväinen, että he nousivat lopussa noin kymmenen pisteen takaa vielä pelaamaan voitosta.

— Se oli hyvä asia, mutta ei riittänyt tällä kertaa. Vähän tuli virheitä hyökkäyskuvioiden toteuttamisessa, mutta se on tässä vaiheessa ihan ymmärrettävää, koska alla on kolme harjoituspeliä ja oikeastaan Roosa on viime vuoden joukkueesta ainut jäljellä oleva, Haakana tiivisti.

Catzin aloitusviisikko Dayn, Erica Covilen ja Jordan Jonesin johdolla pelasi isot minuutit. Virhevaikeuksista huolimatta Kosonenkin kellotti peliaikaa yli 30 minuuttia.

Uusista pelaajista esimerkiksi Reetta-Sofia Tulkki oli ollut kaksi viikkoa Tampereella ylioppilaskirjoituksissa ja sen takia häntä peluutettiin Honkaa vastaan säästeliäästi.