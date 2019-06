Alisa Vaino avasi ratakauden lupaavasti — Nuorten EM-kisaraja alittui selvästi, vaikka vetoapua ei ollut tarjolla

Tähtäin on nyt Gävlen nuorten EM-kilpailuissa parin viikon päästä.

Lappeenrannan Urheilu-Miesten Alisa Vainio avasi ratakauden Jämsässä voittamalla kestävyysjuoksukarnevaalien 10 000 metriä ajalla 34.47,46. Se alittaa kirkkaasti 22-vuotiaiden EM-kilpailujen tulosrajan 35.40,00.

Ratakauden avausta ovat Vainion mukaan myöhäistäneet tekniikkaongelmat juoksussa. Ne tulivat kun harjoittelu normalisoitui talvella kiusanneen mykoplasman taltuttua.

Tuuli vähän puudutti juoksua ja vähän oli epävarma olo omasta tekemisestä, kun on ollut ongelmia. — Alisa Vainio

Vauhti kiihtyi

Jämsässä Vainio juoksi 10 000 metriä täysin omalla vedolla, helpontuntuisesti ja kiristyvällä vauhdilla.

— Tuuli vähän puudutti juoksua ja vähän oli epävarma olo omasta tekemisestä, kun on ollut ongelmia. Ei oikein tiennyt missä kunnossa on, kun ei ole kisannut ja tekniikan kanssa on ollut ongelmia, mikä tarkoittaa, ettei juoksu ole tuntunut oikein omalta, Vainio sanoi SUL:n tiedotteessa.

AOP/Jussi Saarinen Alisa Vainio juoksee Gävlessä nuorten EM-kisoissa parin viikon päästä.

Lisää kilpailuja

Jämsän kisa oli Vainiolle tuntuman hakua kilpailemiseen, mutta ajatuksena oli myös rikkoa 22-vuotiaiden EM-raja.

— Aika paljon vauhdikkaammin olisi voinut juosta, jos olisi ollut porukkaa mukana, Vainio sanoi.

Vainio, 21, on 10 000 metrin hallitseva Suomen mestari. Hän juoksi matkan viime vuonna parhaimmillaan 33.05,11. Ennätys on neljä vuotta sitten juostu 32.58,17.

Yksi kisa alle

Valmentaja Jarmo Viskari näkee, että ennen parin viikon päästä käytäviä 22-vuotiaiden EM-kilpailuja tarvitaan vielä pari vauhdikkaampaa treeniä ja ehkä myös lyhyemmän matkan kilpailu. Samaa mieltä oli myös juoksija itse.

— Kyllä haluaisin juosta vielä yhden kisan, Vainio totesi.

22-vuotiaiden EM-kilpailut kisataan Ruotsin Gävlessä 11.—14.7.