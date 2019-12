NST menetti pisteen loppuhetkien hölmöilyllä, kaksi pistettä pelasti huippulupaus Miisa Turusen superpäivä

NST Lappeenrannalle jäi paha maku jatkoaikavoitosta salibandyn naisten B-liigassa.

Pirkkalan Pirkat teki viimeisillä minuuteilla kolme maalia ilman maalivahtia ja pakotti ottelun jatkoajalle.

NST nappasi lopulta voiton 9—8 (2—1, 4—2, 2—5), mutta menetti pisteen.



— Jos ollaan koko ajan kolmen maalin johdossa, pitää peli pystyä tappamaan. Paskottiin housuihin, tiivisti NST:n päävalmentaja Joonas Haapala.



— Annettiin näille ilmaiseksi piste vaikka kamppaillaan samoista sijoista. Niin älytöntä touhua että ei ole tosikaan, Haapala kihisi.

Neljästi kolmen maalin johdossa

NST oli kolmen maalin johdossa neljään eri otteeseen.



Suurin syy siihen että kotijoukkue sai sentään kahden pisteen saaliin oli superlupaus Miisa Turusen huippupäivä. 14-vuotias hyökkääjä iski hurjat kuusi maalia.



Osumia syntyi läheltä ja kaukaa; vanhanaikaisella ja rangaistuslaukauksella. Turunen siirtyi kertaheitolla sarjan maalipörssin neljännelle sijalle yhteensä 16 maalilla.



Maaleista viimeinen syntyi rangaistuslaukauksesta vajaat kolme minuuttia ennen täyttä aikaa. NST johti silloin 8–5.

Ratkaisuhetkillä NST ei ollut riittävän kärsivällinen eikä syyttömäksi jäänyt edes Turunen, joka yritti kaukolaukausta omalta kenttäpuoliskolta tyhjään maaliin.



— Viidellä kuutta vastaan oli puhetta että pelataan kulmiin pitkiä hyökkäyksiä ja haetaan vapareita sitä kautta. Silti jokainen yritys oli maalintekoyritys. Ei yritetty sinne kulmaan pelata kertaakaan, Haapala tuskaili.

Ratkaisu nopeasti jatkoajalla

Jatkoaika ei kestänyt kuin 37 sekuntia. Turunen riisti vastustajalta pallon ja vapautti syötöllään Silva Jääskeläisen maalintekoon. Jääskeläisen tehot olivat 1+3 ja Turusen siis 6+1.



Jatkoaikojen pelaamisesta on tullut NST:lle jo arkea, sillä 11 ottelusta on koossa neljä jatkoaikavoittoa ja yksi rankkaritappio.



NST koki kovan takaiskun kun luottopuolustaja Lotta Piirainen loukkaantui toisen erän alussa. Polvivamma vaikutti vakavalta. Jäljelle jäi neljä pelikuntoista pakkia.



— Se on meille ihan katastrofiuutinen. Menetettiin tosi tärkeä pelaaja, Haapala sanoi.