SaiPaa ei tällä kaudella nähdä Liigan vieraillessa Tallinnassa kahden ottelun verran. Matkaan lähtevät nyt parivaljakot Lukko–HIFK ja Pelicans–JYP.

– Olemme nyt olleet Tallinnassa kahtena vuotena, ensin vierailijana ja viime kaudella järjestelyvastuussa. Kokemus oli erittäin hieno, mutta pidämme Tallinnan otteluista ainakin välivuoden ja keskitymme tulevalla kaudella Kisapuiston ottelutapahtumiin, SaiPan viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Viljakainen sanoo.

Pelicans aloitti

Tondiraba Areenalla pelataan tammikuun 30. päivä. Lahden Pelicans on Liiga goes to Tallinn -tapahtumien alkuperäinen järjestäjä ja toimii myös tänä vuonna tapahtuman toisen ottelun kotijoukkueena. Viime vuonna vierasjoukkueen roolissa mukana ollut Lukko on ensimmäistä kertaa Tallinnassa kotijoukkueena ja isännöi iltapäiväottelussa HIFK:ta.

JYP ja HIFK esiintyvät Tallinnassa ensimmäistä kertaa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että nimenomaan JYP ja HIFK ovat uusina joukkueina mukana. HIFK tuo helsinkiläisenä seurana mukanaan varmasti suuren joukon kannattajia, kun taas JYP on Viron päässä ylivoimaisesti kiinnostavin Liiga-joukkue, koska Robert Rooba on virolaisen jääkiekkoilun ykköstähti, Pelicansin toimitusjohtaja Tomi-Pekka Kolu sanoo Liigan tiedotteessa.

– Tarkoituksena on ollut uudistaa tapahtumaa joka vuosi, ja ainakaan joukkueiden osalta emme olisi voineet tälle kaudelle parempaa kattausta saada.

Raumalla ihastuttiin

Toisena isäntänä nyt olevat raumalaiset ovat ennakkoon myös positiivisella mielellä.

– Viime vuonna olimme mukana vierasjoukkueen roolissa ja tapahtumasta pidettiin kovasti kannattajiemme, kumppaneiden ja joukkueen keskuudessa. Halusimme ehdottomasti lähteä mukaan järjestäväksi tahoksi, kun mahdollisuus tähän aukeni, Lukon toimitusjohtaja Timo Rajala kommentoi.