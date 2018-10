Kysymykset: Miksi SaiPalla on menossa kaksi lippujen alennuskampanjaa?

SaiPa pani alkuviikolla myyntiin alennushintaisia viiden ja kymmenen ottelun lippupaketteja. Kampanjahintaiset lippupaketit ovat myynnissä 13. lokakuuta asti.

Perjantaina niitä seurasi perhe- ja lastenlippujen kampanja. Perhelipulla pääsee jatkossa entistä parempiin katsomonosiin, ja lastenlippujen hintaa laskettiin.

1. Kaikki kotipelit on voitettu, mutta SaiPalla on silti näkyvä lippujen alennuskampanja, miksi, SaiPan viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Viljakainen?

— Kampanja on alennuksen sijaan enemmänkin sitouttava. Irtolippujen ja kausikorttien välistä ovat puuttuneet lippupaketit. Lippupaketit ovat irtolippuja edullisemmat, mutta kausikortit tarjoavat edelleen edullisimman ottelukohtaisen hinnan.

Perheet ovat selkeästi kohderyhmä, joita toivomme peliin nykyistä enemmän. — Jussi Viljakainen

— Lisäksi lisäsimme lapsiperheille perhelippujen paikkoja. Perheet ovat selkeästi kohderyhmä, joita toivomme peliin nykyistä enemmän. Kausikorttimyynti on ollut odotuksien mukaista. Irtolipunmyynti etenkin arkiotteluihin on ollut hieman ennakoitua alhaisempaa.

2. Aiheuttavatko ale-kampanjat täysihintaiset liput tai kausikortit jo aiemmin lunastaneiden keskuudessa närää eli tuleeko palautetta?

— Ihan yksittäisiä palautteita on tullut, pääosin positiivisia. Kausikorteilla ottelukohtainen lipunhinta on edelleen lippupaketteja edullisempi. Kausikortti on toki myös muutakin kuin paljousalennus. Sillä paikka on varmistettu kaikkiin peleihin ilman asiointia lipunmyynnissä.

3. Mitä muutoksia on tehty, kun perhelipulla pääsee nyt kaikkiin katsomoihin, osaan tosin vain alariveille, kun ennen pääsy oli turvallisuussyistä sallittu vain A1 ja A6-katsomoihin?

— Perhe- ja lapsiliput ovat olleet katsomoissa, jotka on suojattu verkoilla. Nyt lisäsimme valikoimiin myös alarivipaikkoja, jotka ovat pleksien takana suojassa kiekoilta.

4. Onko muu myynti sujunut odotetusti eli aitiot, ravintolat, kioskit ja oheistuotteet?

— Myynti on ollut odotetulla tasolla. Aitioiden varaustilanne loppuvuodeksi on hyvä, ihan yksittäisiä vapaita aitioita on. Etenkin VIP-ravintolan myyntiä pyrimme vauhdittamaan pienillä muutoksilla VIP-elämykseen.

5. Miten hyvin katsojat ovat viihtyneet anniskelukatsomoissa C1 ja C2?

— Anniskelukatsomot ovat olleet viikonloppupeleissä suosittuja, ja kyllä kansa on kotipeleissämme viihtynyt. Järjestyshäiriöitä ei ole tullut vastaan.