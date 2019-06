Catz Lappeenranta on hieronut koko alkukesän jatkosopimusta pitkäaikaiselle päävalmentajalleen Mika Haakanalle. Joko alkaa polttaa vai tuntuuko viileältä?

— Kyllä polttaa, mutta molemmat osapuolet haluavat, että tietyt asiat ovat kunnossa. Niihin vaikuttavat talousasiat ja käytössä oleva pelaajabudjetti. Niistä käydään vielä keskusteluja, kertoo edustusjoukkueen johtoryhmän jäsen Vili Kaijansinkko.

Catz nappasi keväällä SM-hopeaa, mutta kokonaisuutena kausi naisten Korisliigassa oli rankka. Toukokuussa Haakana myönsi, että pelien päätyttyä takki oli tyhjä. Tällä hetkellä hän viettää mediahiljaisuutta.

— Valmentaja-asia pyritään saamaan maaliin mahdollisimman pikaisesti, jotta joukkueen rakentaminen päästään aloittamaan valmentajan johdolla. Valmentaja tekee joukkueesta sennäköisen kuin itse haluaa, Kaijansinkko toteaa.

— Jos asia ei ratkea suunnitelma A:n mukaisesti, sitten se ratkeaa jollain muualla tavoin.

Edustusjoukkueen sopimusasioista vastaavan Kaijansinkon mukaan liikkeelle ollaan lähdössä melko samoista askelmerkeistä kuin viime kaudella.

Pelaajabudjetti ei ole näillä näkymin kaventumassa. Etelä-Karjalassa eurot ovat tiukassa, mutta Catzilla on tukijoita myös pääkaupunkiseudulla.

— Jo useamman vuoden ajan meidän budjetista karvan alle puolet on tullut Kehä kolmosen sisäpuolelta. Se on mahdollistanut meidän varsin hyvän kilpailukyvyn, Kaijansinkko kertoo.

Jenkkiruletista ylimääräisiä kustannuksia

Viime talvena jenkkipelaajien ruletti aiheutti seuralle ylimääräisiä kustannuksia ja pääsärkyä.

Parhaan pistenikkarin Sydney Wallacen kausi päättyi loukkaantumiseen ja tilalle palkattu Curtyce Knox viihtyi Lappeenrannassa ainoastaan kahden pelin ajan, kunnes päätti palata kotimaahansa.

Kevätkaudella joukkue täydentyi myös äitiyslomalta palanneella Lena Reshetkolla sekä Karoliina Rytkösellä.

— Keväällä joukkue oli jo aika iskukykyinen, Kaijansinkko toteaa.

Edustusjoukkueen johtoryhmän puheenjohtaja Markku Korpela toteaa puolestaan menneen myös jonkin aikaa, että taloudellinen tilanne saatiin selvitettyä.

— Nyt tiedämme, miltä pohjalta lähdemme joukkuetta rakentamaan. Vili tietää, missä raameissa hän liikkuu, kertoo Korpela.

Varainhankinta määrittelee, miten Catz pystyy kauden aikana tarvittaessa kilpavarustelemaan joukkuettaan.

Kaijansinkko painottaa, että tavoitteena on myös tarjota omille lahjakkaille nuorille näyttöpaikkoja ja mahdollisuutta ponnistaa ammattilaiseksi Eurooppaan tai pelaamaan Yhdysvaltain yliopistokentille.

Viime kausina Catzista maailmalle lähteneitä nuoria pelaajia ovat Veera Pirttinen, Marianne Kalin ja Lotta-Maj Lahtinen, joka siirtyi Yhdysvaltoihin HBA-Märskyn kautta. Roosa Kosonen puolestaan kuuluu nykyjoukkueen ehdottomiin avainpelaajiin.

— Siitä lähdetään, että pystyisimme nostamaan tulevankin kauden aikana jonkin uuden nimen edustusjoukkueen vakiopelaajaksi, Kaijansinkko sanoo.

Liiga- ja divarijoukkue harjoittelevat yhdessä

Catzin liigaryhmä ja divarijoukkue harjoittelevat syyskaudella pitkälti yhdessä.

Osittain se on pakon sanelema juttu, koska urheilutalon peruskorjauksen vuoksi salivuoroja on tavallista vähemmän jaossa, mutta yhteisharjoituksissa on Kaijansinkon mukaan myös positiivinen puolensa.

— Silloin harjoituksissa paikalla on useampi valmentaja yhtä aikaa ja tulee myös enemmän kilpailua pelaajien kesken. Pystytään aina pelaamaan täysillä viisikoilla.