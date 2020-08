Elina Väre siirtyy loppukauden mittaisella vuokrasopimuksella tamperelaisen Manse PP:n riveihin. Ensi kaudesta Väreellä on sopimus Ysien kanssa.

Viime viikolla lappeenrantalaiset vuokrasivat kärkensä Eveliina Rantosen Jyväskylän Kirittäriin loppukaudeksi. Myös Rantosella on sopimus Pesä Ysien kanssa ensi kaudesta.

Superpesiksen siirtoikkuna sulkeutui perjantaina.

Pesä Yseillä on jäljellä sarjassa kaksi ottelua. Teoriassa se voisi ohittaa viiden pisteen päässä olevan Rauman ja päästä pudotuspeleihin, mutta käytännössä ei, sillä se kohtaa vielä kärkikaartin Manse PP:n ja Hyvinkään vieraissa. Raumalaisilla on myös kaksi ottelua vähemmän pelattuna.

Kovempana takaisin

Kolmatta kauttaan Yseissä pelaava Väre on tällä kaudella pelannut 14 ottelua, joissa on syntynyt kaksi kunnaria ja kolme juoksua. Väre on tuonut viisi juoksua.

Hän on Kuusankosken Puhdin kasvatti, joka siirtyy ensimmäistä kertaa Superissa Lappeenrannan ulkopuolelle.

– Manse PP tarvitsi etukenttäpelaajaa ja halusimme antaa useamman vuoden meillä pelanneelle pelaajalle mahdollisuuden pelata pudotuspeleissä Suomen mestaruudesta. Siirto tulee auttamaan meitä tulevaisuudessa, kun Elina palaa Lappeenrantaan ensi kaudeksi pelattuaan kovia pudotuspeliotteluita, Pesä Ysien manageri Sakari Myllys toteaa seuran tiedotteessa.