Kahilanniemen golfklubi jäi myymättä huutokaupassa — Kiinteistösijoittaja Jukka Suninen uskoo yhä, että klubista voi saada kannattavan Konkurssiin menneen Golden Swing Lappeenrannan omistaja löi huutokaupassa pöytään ainoan tarjouksen 200 000 euroa, mutta se ei osuuspankille riittänyt. Kai Skyttä Jukka Suninen uskoo yhä, että Kahilanniemen golfkubista saisi kannattavan, jos sopiva rahoittaja ja operaattori löytyvät. Golden Swing Lappeenranta oli osuuspankille velkaa konkurssin hetkellä lähes 900 000 euroa.

Ulosottoviraston karussa kokoustilassa istuu kaksi osuuspankin edustajaa, kolme ulosottoviraston virkamiestä ja neljä mahdollista tarjoajaa. Heidän joukossaan on kiinteistösijoittaja Jukka Suninen.

Huudettavana on Kahilanniemen entinen golfklubi, jonka pyörittäjän Golden Swing Lappeenrannan Suninen omisti yrityksensä Kolikeskuksen kautta. Golden Swing jäi velkaa rahoittajalleen Etelä-Karjalan osuuspankille lähes 900 000 euroa.

— 200 000 Jukka Suninen perustettavan yhtiön nimissä, Suninen aloittaa pelin heti, kun johtava kihlakunnanvouti Nina Wiberg on päättänyt myytävän kohteen ja huutokaupan ehtojen esittelyn.

Muut huutajat ovat hiljaa ja paikalla ilmeisesti enemmän kiinnostuksen kuin ostoaikeiden vuoksi.

Yli lähtöhinnan

Wibergin asettama lähtöhinta 100 000 euroa ylittyy, mutta ei riitä osuuspankille. Pankin vähimmäishinnan tietää sen edustajien lisäksi vain Wiberg.

— Korkeinta tarjousta ei hyväksytä, kihlakunnanvouti ilmoittaa.

Suninen ja pankin edustajat lähtevät takahuoneeseen katsomaan, löytyisikö yhteinen sävel kaupasta kahdenkeskisessä neuvottelussa.

— Otetaan pieni keskustelu, että säästetään kaikkien aikaa, Suninen kuvaa.

Kyllähän kohde tietysti realisoitua pitää saada. Jos kiinnostaa, voi ottaa yhteyttä. — Jussi Karjalainen

Wiberg, Suninen ja pankin edustajat palaavat hetken kuluttua.

— Tässä huutokaupassa ei tullut hyväksyttyä tarjousta, Wiberg ilmoittaa.

Hänen mukaansa golfklubin myynnissä pidetään nyt hetki taukoa ennen kuin uutta huutokauppaa aletaan viritellä.

— Kyllähän kohde tietysti realisoitua pitää saada. Jos kiinnostaa, voi ottaa yhteyttä, Etelä-Karjalan osuuspankin pankinjohtaja Jussi Karjalainen linjaa paikalla olijoille.

Tarjoukset kiinnostavat

Karjalaisen mukaan pankki jää odottamaan, saako se muita tarjouksia huutokaupan ulkopuolelta. Pankilla ei itsellään ostoaikeita ole, sillä klubirakennuksen pyörittäminen on kaukana sen ydinliiketoiminnasta.

— Poikkeuksellinen kohde, mutta onko normikohteita laisinkaan, hän kuvaa yleisesti pakkohuutokauppoja.

— Tässä kohteessa on poikkeuksena se, että rakennus on uusi ja huutokauppakohteeksi hyväkuntoinen.

Mika Strandén Golden Swing Lappeenranta rekisteröitiin 2009 golfakatemian perustamista varten. Rahoittajana oli venäläinen Lukjanovin perhe. Klubirakennus valmistui 2014. Edellisvuonna yhtiön omistus siirtyi Jukka Suniselle, kun Lukjanovien rahat loppuivat.

Vaikea kohde

Huutokauppaan saapuneiden keskuudessa yleinen arvio on, että tyhjälle golfklubille on erittäin vaikea löytää sellaista liiketoimintaa, joka kattaisi edes sen ylläpitokulut. Rasitteena on se, että klubirakennuksessa on läheisten rivitalojen väestönsuoja.

Rakennuksen esittelystä vastanneen kihlakunnanulosottomies Antti Ohisalon mukaan golfklubia ei ole paikan päällä käynyt katsomassa kukaan.

Suninen uskoo yhä

Jukka Suninen ei ole viimeistä lapiollista multaa haudalle vielä heittänyt. Hän arvioi huutokaupan jälkeen, että 500 000 euron kaupalla valmiiksi rakennettu golfklubi saataisiin kannattavaksi, jos vain sopivat rahoittajat ja toiminnan pyörittäjät löytyvät.

— Uskotaan vielä ja yritetään.

Osuuspankki sai iltapäivällä Wibergin välittämänä tarjouksen uudelta ostajaehdokkaalta. Tarjous on voimassa keskiviikkoon aamupäivään, ja Jussi Karjalaisen mukaan pankki harkitsee sitä nyt.