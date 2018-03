Tuhannet ihmiset kokoontuvat perjantai-iltana Kisapuistoon kunnioittamaan Jussi Markkasta — "Jussi on tehnyt tälle yhteisölle hyvää aika monta vuotta ja tulee tekemään" SaiPan maalivahti julkisti helmikuun puolivälissä, että kuluva kausi jää hänen pitkän ja menestyksekkään pelaajauransa viimeiseksi. Mika Strandén Jussi Markkasen mittavaa uraa muistetaan perjantai-iltana Kisapuistossa, kun SaiPa pelaa runkosarjan viimeisen ottelunsa.

SaiPan päävalmentaja Tero Lehterä tutustui Markkaseen, kun he pelasivat Tampereen Tapparassa kaudella 2000—2001 ja saavuttivat SM-hopeaa.

Lehterän mukaan sana pedantti kuvaa Markkasta hyvin.

— Pedanttisuus näkyy hänen päivittäisessä harjoittelussaan, valmistautumisessa ja huolellisuudessa. Ennen kaikkea siinä, että hän priorisoi asiat niin, että urheilu on erittäin korkealla. Se on hirveän tärkeää. Muuten Jussi ei olisi pystynyt pelaamaan tuohon ikään asti, Lehterä toteaa.

Torstaina SaiPan vierasottelussa Helsingissä IFK juhlisti omaa 20 vuoden takaista mestaripelaajaansa Bob Halkidista.

Markkanen ei ole pelaajaurallaan voittanut vielä mestaruutta, mutta on saavuttanut omilla teoillaan, luonteellaan ja taituruudellaan ihmisten laajan arvostuksen paitsi jääkiekkopiireissä myös niiden ulkopuolella.

Siksi tuhannet ihmiset kokoontuvat perjantaina Kisapuiston jäähalliin kiittämään ja kunnioittamaan Jussi Markkasta.

Lehterästä se on hienoa.

— Mietin, kuinka monena iltana Jussi on tuonut sisältöä näiden ihmisten elämään, jotka ovat olleet täällä häntä seuraamassa. Tunteita, erilaisia kokemuksia. Riemuja, välillä pettymyksiä. Jännitystä. Sehän on upeaa, Lehterä toteaa.

— Koska Jussi on pystynyt sen tekemään, on hienoa, että ihmiset tulevat kiittämään häntä.

AOP/Jaakko Stenroos Jussi Markkanen on Imatran Ketterän kasvatti. Hän pelasi SaiPan edustusjoukkueessa jo 1. divisioonassa 1990-luvun alkupuoliskolla.

Elämän parasta aikaa

Lehterä on itsekin entinen huippupelaaja ja tietää omakohtaisesti, minkälaisia ajatuksia ja tunteita Markkanen käy mielessään läpi peliuran päättymisen hetkellä.

— Ulkoa seuraavalle urheilijan ura voi tuntua loputtoman pitkältä. Urheilijalle se menee ohi vilauksessa.

— Pääsääntöisesti tuollainen kaveri, joka on saanut elää ja tuntea tätä noinkin kauan kuin Jussi, tulee huomaamaan viiden, kymmenen tai viidentoista vuoden päästä, että peliura oli elämän parasta aikaa. Ja jälleen kerran: eihän sen huomaaminen ole kivaa.

Jääkiekkoilijan työympäristö on Lehterän mukaan monella tapaa harvinainen.

— Vaikka kaikki se naljailu, joka kuuluu siihen. Sellainen pukukoppi, jossa ei naljailla, on kuollut, hengetön. Kaikki tällaiset asiat, kuten käytännön pilat, joista osa menisi normi-ihmisellä aivan liian pitkälle. Ei tuollaisia pääse enää kokemaan jatkossa.

— Tämä valmentaminen on pirun kivaa, mutta pelaaminen oli vielä kivempaa.

Perjantaina Kisapuistossa juhlapäivän keskiössä on toisen ihmisen kunnioitus, joka on myös hyvän joukkuehengen ydintä.

— Se naljailu ja pilailukin on hyväntahtoista ja yhteisöllistä. Sillä pyritään edesauttamaan sitä, että se yhteisö pärjäisi mahdollisimman hyvin.

Markkasen peliuran viimeinen kausi on ollut rikkonainen, eikä konkari ole pystynyt olemaan pelaavassa kokoonpanossa auttamassa omiaan niin usein kuin ennen.

Lehterän mukaan Frans Tuohimaa pysyy lähtökohtaisesti SaiPan aloittavana maalivahtina pudotuspeleissä. Lisäksi hän toteaa nuoren Niclas Westerholmin pelanneen maalilla moitteettomasti aina tilaisuuden saadessaan.

— Kaikkien pelaajien pitää olla varautuneita siihen, että tämä ottelu on mahdollisesti Jussin uran viimeinen. En sulje pois mahdollisuutta, että hän pelaisi pudotuspeleissäkin. Jääkiekko on nopeatempoinen peli, jossa tapahtuu kaikennäköistä. Me olemme kokeneet sen, Lehterä sanoo.

Torstaina Markkanen harjoitteli jäällä pitkän kaavan mukaan: ensin Westerholmin kanssa Jonatan Tanuksen laukauksia torjuen, sitten normaalisti joukkueen mukana huhkien.

Lehterä toivoo, että Jukurit-ottelussa fokus on Markkasen peliesityksen sijaan maalivahdin koko uran ansioissa.

— Jussi on tehnyt tälle yhteisölle hyvää aika monta vuotta ja tulee tekemään jatkossakin. Hän antaa oman panoksensa, jotta ihmiset saisivat täällä elämyksiä ja lisäarvoa arkeen.