Moona Korkealaakson mitali tuhannesosien päässä Bakun olympiafestivaaleilla

Moona Korkealaakso juoksi kovan kirikamppailun jälkeen neljänneksi Euroopan nuoriso-olympiafestivaaleilla Bakussa. Lappeenrannan Urheilu-Miesten kestävyysjuoksija sai 3 000 metrillä saman ajan 9.50,07 kuin pronssille tullut espanjalainen Maria Forero. Maalikamerassa kaksikon välille saatiin eroa joitain senttejä.

Kilpailun voitti Puolan Olimpia Breza ajalla 9.48,23.

Kalevan Kisat odottavat

Korkealaakson valmentaja Jarmo Viskari seurasi kisaa kotoa käsin. Hänen mukaansa 2 000 metriä joukko eteni levottomasti seilaten taktiikkajuoksua, mutta viimeinen tonni repäistiin kovaa.

Korkealaakson kesän päätavoitteista seuraavana on edessä Kimpisen Kalevan Kisat reilun viikon päästä. Hänet on ilmoitettu 1 500 ja 5 000 metrille, jotka juostaan perjantaina ja päätöspäivänä sunnuntaina. Viskarin mukaan Suomen joukkue lentää Bakusta viikonloppuna, mutta hän uskoo, että palautumisaikaa on riittävästi SM-starttiin.