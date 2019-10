Tomas Zaborskyn veto ylitti maaliviivan vain sekunnin kymmenyksen ennen täyttä aikaa – Viimeisen sekunnin voittomaalin on runkosarjassa iskenyt 13 pelaajaa, joukossa myös toinen SaiPa-hyökkääjä

SaiPan tiistainen voittomaali jää historiaan yhtenä jääkiekkoliigan myöhäisimpänä maalina.

Tomas Zaborskyn laukaus painui Ässät-maaliin pelikellon näyttäessä aikaa 59.59. Maalin syntyaika tarkistettiin videolta, ja osuma todettiin sääntöjen mukaiseksi.

Liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelän mukaan kiekko ylitti maaliviivan noin sekunnin kymmenyksen ennen päätössummeria.

— Minulla on kuva, jossa aikaa on jäljellä kymmenys, kun kiekko on takaraudassa.

Järvelä kertoo, että maalin syntyaika tarkistetaan kameroista, jotka on kaikki synkronoitu pelikellon kanssa.

— Virheitä ei pääse syntymään.

Pelikello mittaa aikaa jopa sekunnin sadasosan tarkkuudella. Maalien tarkistamiseen käytettävän kattokameran kuvataajuus on kuitenkin vain 50 kuvaa sekunnissa.

— Sen tarkempaan emme pääse. Kello on tarkempi, mutta videokuva ei riitä.

Telia julkaisi Twitter-tilillään videon Zaborskyn maalista. Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Voittomaaleja vain kourallinen

Liigan tilastojen mukaan runkosarjassa on vuodesta 1975 lähtien tehty noin parisataa maalia ajassa 59.59. Ottelun ratkaisseita voittomaaleja on viimeisellä sekunnilla isketty ainoastaan 13.

Ennen Zaborskyn osumaa edellisen viimeisen sekunnin voittomaalin teki Jukureiden verkkoon HPK:n Joonas Lehtivuori tammikuussa 2017.

Listalta löytyy Zaborskyn lisäksi myös toinen SaiPa-hyökkääjä, sillä Anssi Löfman upotti kiekon Jypin maaliin 9. lokakuuta 2009. Ajassa 59.59 syntynyt maali sinetöi tuolloin SaiPan 3–4-vierasvoiton.

SaiPa on ollut asiassa myös ottavana osapuolena. Ässien Tomi Pöllänen ratkaisi tammikuussa 2003 maalillaan Ässien 5–4-voiton SaiPasta.

Myös pudotuspeleissä on nähty viimeisen sekunnin maaleja. Kenties merkittävin niistä kirjattiin keväällä 2013 tuolloin Tapparan paidassa pelanneelle Niclas Luceniukselle. Lucenius ratkaisi ensimmäisen Ässiä vastaan pelatun finaaliottelun viimeisellä sekunnilla Tapparan eduksi lukemin 3–2. Lopulta Ässät purjehti mestariksi voitoin 4–2.

Tilastoista ei kuitenkaan selviä, mikä maaleista on absoluuttisesti myöhäisin ottelussa tehty maali. Ennen kamerateknologiaa maalin tuomitseminen oli kiinni tuomarin reaktioista.

Järvelä kertoo, että kattokamerat otettiin käyttöön maalitarkastuksissa vuonna 1997. Tuolloin videolta seurattiin, ylittikö kiekko maalilinjan ennen summerin soimista.