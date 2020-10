SaiPa salibandy hurjana Hämeenlinnassa – "Ei odotettu tällaisia lukemia"

SaiPa voitti kauden ensimmäisen vieraspelinsä salibandyn naisten F-liigan B-lohkossa. Se kukisti Steelersin luvuin 10–1 (5–0, 0–0, 5–1).

Viikon päästä 15 vuotta täyttävä Miisa Turunen oli SaiPan tehopyssy kuudella osumalla.

– Tämä oli meiltä hyvä kokonaisuus. Itselläni meni hyvin sisään. Olen tyytyväinen, 14-vuotias lupaus sanoi.

Turunen avasi maalihanat jo seitsemännellä minuutilla, kun hän nousi maalin takaa hyvällä kuljetuksella ja laukoi tarkasti.

– Se maali jäi parhaiten mieleeni. Kuusi maalia on sama kuin ennätykseni viime kaudelta. Yksi maali olisi tarvittu lisää, numerolla kuusi pelaava Turunen sanoi.

Turunen latoi 6+1 viime joulukuussa, kun NST löi Pirkat 9–8.

– Lähdimme Steelersiä vastaan sillä ajatuksella, että vastassa on kova vastus, mutta meillä meni pallot sisään alusta asti.

Turunen teki avauserän puolivälissä toisen maalin hyvästä vastahyökkäyksestä. Päätöserässä Turunen osui kaksi kertaa ylivoimalla ja kahdesti hyväkätisenä läheltä.

Muita SaiPan tehopelaajia olivat Turusen ketjukaveri Silva Jääskeläinen (1+2), pakki Sofia Sinkko (1+2), Juuli Hakkarainen (1+2) ja puolustaja Jenni Saalasti (0+2). Charlotta Seppäläinen teki yhden maalin.

Me olemme vahvassa iskussa. — Toni Soikkeli

Turunen teki lisäksi erinomaisen maskin Sinkon tekemään ottelun viidenteen maaliin.

– Ei odotettu tällaisia lukemia. Steelers on pelannut tasaisia pelejä koviakin joukkueita vastaan. Me olemme vahvassa iskussa. Vastustajan valmentaja kehui, että meillä on valmis paketti, sanoi SaiPan valmentaja Toni Soikkeli.

SaiPa vei avauserän komeasti 5–0.

– Hyvä lähtö oli tärkeä pelin ratkaisulle. Kävimme läpi hyvin Steelersin tekemiset ja saimme nopeita kääntöjä. Pelistä olisi voinut tulla tiukkakin.

– Maaliton toinen eräkään ei ollut huono. Vastustaja joutui kaventamaan kahteen kenttään jo toisessa erässä ja me pelasimme kolmella kentällä, Soikkeli jatkoi.

SaiPa kohtaa vieraskiertueellaan sunnuntaina Welhot Kuopiossa.

– Welhot on ennakoitu kahden sakkiin, mutta se on aloittanut vaisusti. Kuopio oli aina vaikea paikka NST:lle, Soikkeli arvioi.

Turunen on tehnyt avauksessa neljä ja nyt kuusi maalia. Montako Kuopiossa?

– Jos parikin maalia tulee, se on hyvä, Turunen tuumasi.

Juttua muokattu klo 18.35: SaiPan kommentit antoi valmentaja Toni Soikkeli, ei Mika Tuutti, kuten jutussa luki.