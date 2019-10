Imatran Ketterä vie ensimmäisenä Mestis-seurana kausikorttejaan kirjastoihin lainattavaksi — Mikä on tempauksen idea, Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen?

Idea on napattu koripalloseura Helsinki Seagullsilta, ja jääkiekkoliigassa Mikkelin Jukurit on vienyt myös kausikorttejaan kirjastoihin. SaiPassa vastaavaa tempausta ei ole harkittu.

Ensimmäisenä Mestis-seurana Ketterä on antanut neljä kausikorttiaan lainattavaksi Imatran kirjastoihin. Idea on napattu koripalloseura Helsinki Seagullsilta. Mikkelin pääkirjastosta voi puolestaan tästä viikosta alkaen lainata neljää kausikorttia Jukurien liigapeleihin.

Mikä tempauksen idea on, Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen?

— Haluamme, että kynnys paikallisen urheilun seuraamiseen ei ole lipun hinta, vaan aina olisi mahdollisuus päästä katsomaan pelejä, vaikka sitten kirjastosta lainattavalla kausikortilla. Moni työelämässä olevahan käy katsomassa pelejä esimerkiksi yrityksen kausikortilla. Kausikortit ovat seisomakatsomoon ja niissä on viikon rajoitus. Kirjastot vähän myös katsovat sen perään, etteivät kortit ole koko kautta samojen henkilöiden taskuissa.

Ketterä ja Imatran kaupunginkirjasto ovat myös aloittamassa Kun en pelaa lätkää, luen kirjoja -kampanjaa, jonka tavoitteena on innostaa etenkin nuoria poikia lukemaan.

— Sen ympärille rakennetaan erilaisia juttuja, mutta tulokulma on vielä vähän avoinna. Todennäköisesti tehdään pelaajien kirjastovierailuja ja kuukauden kirja -tyyppisiä juttuja, minkä lisäksi kirjasto on koonnut meidän ensi viikon Rovaniemen-reissulle lukupaketin, mikä lähtee bussin mukaan. Pojat voivat tehdä pitkällä pelireissulla muutakin kuin katsoa Netflixiä.

Kuka on Ketterän kovin lukutoukka?

— Päävalmentajamme Matias Lehtonen on aika kova lukemaan. Pelaajista Saku Forsblom taitaa olla yksi innokkaimmista. Aikaisemmin on ollut kovempiakin lukijoita, mutta Mestiksessä pelaaminen on vähän karsinut sitä. Suomi-sarjassa osa ehti käydä vielä yliopistoakin.

Miltä idea kirjastosta lainattavista kausikorteista kuulostaa, SaiPan viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Viljakainen?

— Ihan hauska tempaus, mutta emme ole käyneet vielä tällaisia keskusteluja. Meillähän oli aika vahva kausikorttikampanja keväällä. Myimme 900 kausikorttia 99 eurolla kappale, mistä jää alle kolme euroa per peli. Se oli meidän tempauksemme tälle kaudelle.