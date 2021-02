SaiPa SB:n naiset varmistivat B-lohkon voiton ja Miisa Turunen nousi pistepörssin ykköseksi, Welhot hankasi vastaan päätöskierroksella

Pudotuspelikarsinnoissa SaiPan vastustajaksi asettuu A-lohkossa viimeiseksi jäänyt Erä-Viikingit, joka on kaikkea muuta kuin heittopussi. Pelit jatkuvat kahden viikon päästä.

SaiPa SB:n naiset lähtevät B-lohkon ykköspaikalta parin viikon päästä pelattaviin salibandyliigan pudotuspelikarsintoihin. Lohkovoitto sinetöityi runkosarjan päätösottelussa 8–4-vierasvoitolla Kuopion Welhoista. Ero B-lohkossa toiseksi tulleeseen Pirkkalan Pirkkoihin venähti lopulta viiteen pisteeseen, kun Pirkat hävisi päätöskierroksen ottelunsa ÅIF:lle.

Lohkovoitto antaa SaiPalle kotiedun pudotuspelikarsinnoissa, joissa vastaan asettuu Erä-Viikingit. A-lohkossa viimeiseksi jäänyt Erä-Viikingit ei ole mikään heittopussi, sillä se voitti ylemmässä lohkossa seitsemän peliä ja keräsi 22 pistettä.

– He pelasivat loppukaudella todella hyvin ja ottivat kiinni hirveää etumatkaa, jonka olivat antaneet sitä ennen. Nyt on kovat jengit tänä vuonna, mikä on vain hyvä. Jos pystymme heidät kaatamaan, sitten lähdemme A-lohkoon ihan mielellämme, mutta jos emme pysty tuollaista kovaa joukkuetta kaatamaan, sitten jatkamme vielä opettelua B-lohkossa ja olemme vuoden päästä valmiimpia. Emme ota siitä sen enempää paineita SaiPan päävalmentaja Toni Soikkeli kertoi.

Welhot laittoi kunnolla hanttiin

Welhot ei myynyt nahkaansa SaiPalle helpolla, vaan ottelu eteni melko tasaisissa merkeissä pitkälle kolmanteen erään asti.

– He olivat lyöneet kaikki parhaat ykkösketjuun ja saivat kyllä ihan hyvää myllyä aikaiseksi meidän päähän. Pelasivat kahden minuutin vaihtoja melkein koko ajan, mikä taisi lopussa jo näkyä, sillä he eivät saaneet kunnon loppukiriä aikaiseksi. Onneksi saimme heidät kuriin ja pidettyä laidoilla. Lähdimme muutenkin puolustamaan tarkemmin ja katsomaan varmemman kautta. Ihan pudotuspelikarsintojakin silmällä pitäen emme lähteneet ylikarvaamaan, Soikkeli valaisi ottelusuunnitelmaa.

Lopullisesti ottelu ratkesi Miisa Turusen reilut viisi minuuttia ennen loppua tekemään seitsemänteen maaliin. Vasta 15-vuotias Turunen keräsi Kuopiosta pisteet 2+2, jotka nostivat hänet B-lohkon pistepörssin voittoon 53 (33+20) tehopisteellä. Pirkkojen Pinja Myllymäki päätyi samaan pistemäärään, mutta tehdyt maalit nostivat Turusen ykköseksi.

B-lohkossa toiseksi sijoittunut Pirkat pelaa pudotuspelikarsinnoissa A-lohkossa toiseksi viimeiseksi jäänyttä TPS:aa vastaan.