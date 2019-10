Maajoukkueuimarit Ari-Pekka Liukkonen, Mimosa Jallow ja Vilma Ruotsalainen kärkiniminä Lappeenrannassa: lyhyen radan gp-kisat tarjoavat viikonloppuna vauhdikasta menoa uimahallissa

Lappeenrannan uimahallissa tulevana viikonloppuna kauhottavat lyhyen radan gp-kisat ovat vauhdikkaimmat uintikilpailut kaupungissa vuosiin.

Lappeenrannan Uimarien uusi päävalmentaja Sami Lauronen kertoo, että he haluavat nostaa Lappeenrannan statusta kovatasoisten uintikisojen järjestäjänä Suomessa.

— Lappeenrannassa on ollut paljon SM-statuksen kilpailuja, kuten nuorten SM-kisoja, ikäkausimestaruusuinteja, mastersien SM-kilpailuja, ja ne ovat menneet hyvin. Meillä on tulossa hyviä nuoria uimareita, joille haluamme tarjota heille mahdollisuuden osallistua tasokkaisiin kisoihin omassa hallissa.

Kisojen kärkinimet ovat uimaliiton huippuryhmään kuuluvat Ari-Pekka Liukkonen ja Mimosa Jallow.

Maajoukkueuimari Vilma Ruotsalainen on myös tulossa kisaamaan vanhaan kotihalliinsa. Kisojen mielenkiintoisimpiin nimiin kuuluu lisäksi Nea-Amanda Heinola, joka on maan edustusuimareiden nuorempaa polvea.

— Hän on monipuolinen uimari, joka ei ole lyönyt vielä itseään aikuisten kansainvälisellä tasolla läpi, mutta odotan hänen lyövän itsensä läpi. Nuorissa hän on ollut EM-kolmonen, Lauronen kuvailee.

Kisat vaativat paljon vapaaehtoisia

Gp-kisat ovat Lappeenrannan Uimareille suuri voimainponnistus. Niiden läpiviemiseen vaaditaan pelkästään noin 50 vapaaehtoista. Joka radalla pitää muun muassa olla käännöstarkastajat ja ajanottajat. Tuomareitakin tarvitaan useampia.

— Olemme aina saaneet hyvin toimitsijoita mukaan, ja olemme saaneet myös lähiseuroilta apua. Lappeenrannan Uimareilla on aika hyvä maine kisojen järjestäjänä. Haluamme näyttää, että täällä osataan järjestää tasokkaita kilpailuja ja että tänne kannattaa tulla, Lauronen kertoo.

Gp-kisoissa menestymisestä on luvassa rahapalkintoja, jotka tulevat uimaliitolta. Järjestäjäseuran ei tarvitse kerätä rahaa palkintoihin. Viikonloppuna ratkotaan samalla SM-viestit.

— Gp-kisoilla on yritetty nostaa uinnin statusta vähän samalla tavalla kuin ulkomailla alkaneella uudella ISL-liigalla. Jos voitat, sinulla on mahdollisuus saada vähän rahaa menestyksestä. Suomalaiselle uimarilupaukselle joku tuhat euroa on iso raha, jotta hän voi keskittyä harjoittelemaan.

Omiakin uimareita saa kannustaa

Lauronen muistuttaa, että seuran omiakin uimareita kannattaa tulla kannustamaan.

— He ovat vielä nuoria, mutta toivotaan, että saamme iltajaksolle ainakin joitain uimareita mukaan, eli pääsisimme aamukarsinnoista läpi. Iltajaksolle pääseminen olisi meille jo iso asia.

Yleisöllä gp-kisoihin on vapaa pääsy. Kisoja varten kaupunki rakentaa lasten altaan päälle rakennustelineistä tilapäisen lisäkatsomon.

Kisoissa uidaan alkuerät molempina päivinä kello 10 alkaen. Finaalit uidaan lauantaina kello 18 alkaen ja sunnuntaina kello 17 alkaen.