Kommentti: SaiPan edelliskausien myrskyt opettivat Tero Lehterälle, että avainsanoja ovat luottamus, sitoutuminen ja delegoiminen

Liigan sivuille on koottu kaikkien joukkueiden pelaajasiirrot 24.7. mennessä. Lähes poikkeuksetta lähtijöiden lista on kaikilla selvästi pitempi kuin tulijoiden. Ääripäät ovat Ässät, jolla on 11 poistujaa ja yksi tulija Mestiksestä, sekä TPS, joka on hankkinut jo kymmenen ulkomaalaispelaajaa joukkueeseensa.

Varmaa on, että nuoret pelaajat saavat entistä enemmän mahdollisuuksia näyttää kykyjään Liigassa.

SaiPan ryhmää voi kuvata tiiviiksi. Jarno Koskiranta takasi sen, että hyökkäyksen kärki on kova, mutta taustalla on myös lupaavia haastajia. Eniten harppauksia pitää ottaa puolustuksessa ja tasaisuutta vaaditaan maalin suulla.

Ilmapiiri keskiössä

Päävalmentaja Tero Lehterä kertoi, että kolme keskeistä asiaa, joista pelaajien kanssa puhutaan alusta lähtien, ovat kaikkien sitoutuminen, luottamus sekä kunnioittaminen ja välittäminen. Edelliskausien myrskyjen jälkeen kuvaavaa on, että kaikki ne liittyvät ryhmän henkiseen ilmapiiriin. Viisikkopuolustaminen tai erikoistilannepelaaminen ovat jossain alaotsikoissa.

Itseään tutkiskelemassa

Lehterän uusimman SaiPan kokoamisessa on hänen mielestään onnistuttu erinomaisesti niissä hankinnoissa, joita on tavoiteltu. Toinen maalivahtikin on vain julkistamista vaille ja mukana, kun joukkue kokoontuu ensi maanantaina.

Kolme kautta ovat opettaneet päävalmentajalle, mitä homma vaatii. Kaikkea ei voi tehdä itse ja kausien välillä pitää levätä. Nyt on kuulemma levätty riittävästi ja leivottu perheen kanssa vadelmamuffinsseja niin paljon, että polte töihin on taas kova. Muu aika tauolla on kuulemma mennyt itsetutkiskeluun ja pelin pilkkomiseen.

Mutta se onnistumisen mittari on lopulta yksinkertainen ja sen Lehteräkin tietää.

– Jottei menisi vain teorian tasolle, pitää treenata ja pelata. Pitää todistaa.