Särkynyt Catz mureni pudotuspelipaikan kannalta tärkeässä ottelussa: "Kolikonheittoahan se lopulta oli"

Catz ja Torpan Pojat pelasivat pudotuspelipaikkojen kannalta tärkeän kamppailun lauantaina. ToPo pystyi katkaisemaan urheilutalolla 13 otteluun venyneen tappioputkensa ja kavensi eron sarjataulukon kahdeksannella ja yhdeksännellä sijalla majailevien joukkueiden välillä kahteen pisteeseen.

Vieraiden voittomarginaaliksi jäi kuusi pistettä. Pisteet lähtivät Helsinkiin lukemin 70-76 (35-36).

– Kolikonheittoahan se lopulta oli, että kumpi voittaa, Catzin päävalmentaja Mika Haakana kuvasi ottelun tasaisuutta.

– Tappio tietysti harmittaa, mutta kun otetaan lähtötilanne huomioon, niin pelattiin loistava peli, Haakana summasi.

Ramman joukkueen tukipylväitä olivat syntymäpäiväänsä juhlistanut Roosa Kosonen (18/16) ja maajoukkuekomennukselta karanteenin jälkeen mukaan päässyt Veera Pirttinen (25/6).

– Muutama heitto olisi tarvittu multakin kuin Roosalta ja Veeralta, vaikka hyvin kaikki pelasivatkin. Erityisesti Edit Pekkala oli todella vahva, kun muistetaan vielä, että hän on vasta yläasteikäinen, Haakana huomioi.

Meillä oli yksi heikko viiden minuutin jakso toisella neljänneksellä. Muuten pelasimme vahvasti läpi ottelun. — Mika Haakana

Vahvistuksia ei todennäköisesti tule

Catz oli terävä heti ottelun alussa. Pirttinen pakotti vieraat aikalisälle jo kolmen ja puolen minuutin jälkeen, kun Catz johti 12–4. Kotijoukkue kirjasi ensimmäisen jakson 25–15.

– Meillä oli yksi heikko viiden minuutin jakso toisella neljänneksellä. Muuten pelasimme vahvasti läpi ottelun. Yhteispeli on kehittynyt ja puolustukseen palataan nopeasti, mistä kertoo sekin, että voitimme levypallot. Tämä pelityyli pitää pystyä säilyttämään sittenkin, kun saamme pelaajia takaisin, Haakana painotti.

Ihan heti ei tulijoita ole näköpiirissä. Ensimmäisten loukkaantuneiden Haakana odottaa palaavan maaliskuun alussa. Siirtotakaraja on 18. päivä helmikuuta, mutta uusia pelaajia ei joukkueeseen liittyne, vaikka Taru Timon ja Iiris Muhosen on ilmoitettu jättäneen joukkueen.

– Kyllä me viime viikolla mietimme. Ranskan kakkonen keskeytettiin ja siellä olisi terveitä pelaajia saatavilla. Pitää kuitenkin katsoa tulevaisuuteen ja muistaa, että joulukuusta saakka on pelattu ilman yleisöä ja tuloja on jäänyt saamatta otteluista. Todennäköisesti meille ei tule enää uusia pelaajia, Haakana ennusti.

Catz jatkaa pudotuspelipaikan tavoittelua jälleen ensi viikolla kahden ottelun tahdilla.

– Siitä tulee jälleen kova viikko. Seitsemän joukkoon pitäisi raivata tie. PeKa voittaa kuitenkin runkosarjan, Haakana viittasi sarjaa tappioitta hallitsevaan paikallisvastukseen.