Finaali huipensi MM-kisojen huuman myös Lappeenrannan kisakatsomossa

Tupa oli täynnä ja tunnelma nousussa, kun Suomi liukui MM-finaaliin Kanadaa vastaan. Ravintola Birran kisakatsomossa muun porukan kanssa istuneet Mikael Kääpä, Simo Mykkänen, Lauri Lehtinen ja Ville Rautio kertoivat kokoontuvansa aika usein yhteen tosipelejä katsomaan.

Harrastesarjan kiekkomiesten suunnitelma oli selvä jo ennen loppuottelua:

— Torille lähetään joka tapauksessa tuli hopea tai kulta. Tänään ja huomenna ja ens viikolla.

Räjähdystä odotetaan

Rautio kuvasi kimpassa katsomista isoksi hengelliseksi tilaisuudeksi.

— Kun Suomi tekee maalin, koko paikka räjähtää.

Voitonuhoa hän ei ennen peliä huokunut.

— Ite olen ainakin realisti, mutta toivon, että Suomi voittaa.

Mikael Käävän mukaan leijonien yllätysmenestyksen tärkein perusta on se, että päävalmentaja Jukka Jalonen on saanut leijonat pelaamaan tiukasti yhteen nimenomaan joukkueena.

Polkemalla peli näkyviin

Erikoisiakin kisakatsomoita oli sunnuntai-illaksi rakennettu. Helsingin Kauppatorilla Ravintolalaiva Marival II:lla oli katsomo rakennettu niin, että videotykkeihin ja äänentoistoon saatava energia syntyi neljällä generaattoritelineisiin asennetulla polkupyörällä.

— Ideana on tehdä energiasta hauskaa, kertoi Helsingin Sanomille keksijä, tietokirjailija Janne Käpylehto, joka on rakentanut generaattoritelineet.

— 2016, kun Suomi pelasi kullasta, tein tällaisen polkusähkönäytöksen Kauppatorilla. Se oli valtava menestys. Ihmisillä oli hauskaa.

Käpylehdon mukaan polkijoita oli ennakkoon ilmoittautunut runsaasti. Yksi pyöräilijä polki noin 20 minuuttia. Muita virtalähteitä ei videotykeille ja äänentoistolle ollut.

— Yleisön täytyy kannustaa sekä Suomen joukkuetta että polkijoita, koska jos polkeminen loppuu, loppuu myös pelin seuraaminen.

Huimat katsojaluvut

Leijonien marssi Slovakiassa on ollut myös huima TV-hitti. Välierän keskikatsojamäärä nousi Venäjä-ottelun ratkaisuhetkillä MTV3- ja C More Sport 1 -kanavilla sekä C Moren suoratoistopalvelussa reilusti yli kahden miljoonan. Ottelu oli koko alkuvuoden katsotuin tv-ohjelma — ennen sunnuntain finaalia.

Käytännössä kiekkolukemien yli pääsee televisiossa vain itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto Presidentinlinnassa.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF maksaa menestyksen mukaan jyvitettyjä palkkioita kansallisille liitoille. Suomen Jääkiekkoliiton maksama bonus leijonille on hopeasta 12 000 euroa per pelaaja ja kullasta 27 000 euroa.