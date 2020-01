Aleksi Seppänen katkaisi syötön ja nosti Veiterän voittoon viime hetkillä — "Se oli muuten hyvin pelanneelta kaverilta pikku moka"

Veiterällä yksi pistemenetys, WP-35:llä kaksi voittoa alkukauden aikana. Näistä lähtökohdista olisi voinut povata kotijoukkueelle helppoa iltapuhdetta, kun WP-35 teki visiitin Lappeenrantaan.

Toisin kuitenkin kävi, Veiterä nousi jääpallon Bandyliigassa 5—3 (3—2) -voitoon vasta viimeisellä vartilla Aleksi Seppäsen valppauden ansiosta.

— WP 35 on hyvä joukkue, näin sen jo syksyllä Suomen cupissa. En tiedä, mikä on syynä, että he ovat noin alhaalla sarjataulukossa, mutta he ovat hyvä joukkue, Veiterän päävalmentaja Valeri Gratshev ihmetteli ottelun jälkeen.

Vieraat menivät ottelun alussa kaksi kertaa johtoon ja nousivat vielä tunnin pelin kohdalla tasatilanteeseen 3—3 Kristian Paukkosen kulman jälkitilanteesta napauttamalla osumalla.

Veiterä ei pystynyt läpäisemään vieraiden tiukkaa keskuspuolustusta ennen kuin ottelu oli viime sekunneilla. Kotijoukkueen kolme ensimmäistä osumaa syntyi kulmalyöntien jälkitilanteista ja rangaistuslaukauksesta.

Aleksi Seppänen teki ottelun voittomaalin syötönkatkon jälkeen ottelun 76. minuutilla.

— Se oli muuten hyvin pelanneelta kaverilta pikku moka. Tosin aika riskilläkin lähdin sitä syöttöä hakemaan, Seppänen kertasi.

Lopullinen niitti tuli ottelun päätteksi, kun kahden maalin Seppänen vapautti hienolla syötöllä Joonas Ylä-Outisen maalintekoon viime sekunneilla.

Veiterältä löytyi perjantaina kokoonpanoon 13 pelaajaa. Sunnuntaina joukkue matkaa Botnian vieraaksi.

— Uskon, että aika samalla porukalla mennään, mutta eiköhän seuraavalla viikolla saada pelaajia takaisin kokoonpanoon, Gratshev arvioi.