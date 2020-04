Ratamoottoripyöräilijä Niki Tuuli treenaa Imatralla ja suunnittelee menevänsä töihin – kauden viivästyminen on onni onnettomuudessa, sillä Tuuli joutui uudestaan leikkauspöydälle vielä 1,5 kuukautta sitten

Moto2-luokan moottoreiden oli määrä pärähtää EM-sarjan käynnistymisen merkiksi 26. huhtikuuta Algarven radalla Portugalissa, mutta kausi lykkääntyi muun urheilumaailman kanssa nopeasti.

Imatralainen ratamoottoripyöräilijä Niki Tuuli palasi Espanjan testiradalta Jerezistä kotimaan kamaralle noin kuukausi sitten.

Kauden alun viivästyminen antaa nyt Imatralla harjoittelevalle kuljettajalle kallisarvoista lisäaikaa, sillä viime syksyn loukkaantuminen vaivaa edelleen.

– Espanjassa tunsin, että jalka haittaa vielä ajamista. Ei voi sanoa, että tämä tilanne on hyvä, mutta parantumisen kannalta kauden viivästyminen on hyvä asia. Tietysti toivoisi, että se on mahdollisimman nopeasti ohi, sillä monelle muulle tästä on enemmän haittaa.

Voi mennä todella pitkään ennen kuin kisoja uskaltaa järjestää.

Jalka vaati uuden leikkauksen

Viime syyskuussa Tuuli loukkaantui San Marinossa MotoE-luokan MM-sarjan osakilpailussa, jonka jälkeen useasta kohtaa murtunut ranne ja poikki mennyt reisiluu operoitiin ensin italialaissairaalassa.

Ranne parani hänen mukaansa nopeasti, mutta jalka jouduttiin leikkaamaan uudelleen noin 1,5 kuukautta sitten.

– Se ei ollut lähtenyt luutumaan kunnolla. Uusintaleikkauksen johdosta olen voinut alkaa treenata ilman, että jalka tulee aina kipeäksi. Joka viikko on tuntunut paremmalta. Olen tällä hetkellä hiton hyvällä fiiliksellä, vaikka ei pääsekään ajamaan.

Vauhtia on, kun pysyisi pystyssä.

Kilpailut täysi kysymysmerkki

Ensi kaudella Tuuli jatkaa kilpailemista MotoE-luokan MM-sarjassa ja Moto2-luokan EM-sarjassa. Tällä hetkellä hänellä ei tosin ole mitään tietoa siitä, milloin se tapahtuu.

– Vaikka virus menisi ohi, katsojamäärät ovat niin suuria, että voi mennä todella pitkään ennen kuin kisoja uskaltaa järjestää. Mitään aikataulua ei ole annettu, koska kukaan ei varmasti tiedä.

Viime kaudella Tuuli ajoi historialliseen voittoon sähkömoottoripyörien kautta aikain ensimmäisessä osakilpailussa ja hätyytteli kärkisijoja kummassakin sarjassa läpi kauden.

Tavoitteet ovat jälleen korkealla, kunhan pyörän selkään aikanaan pääsee.

– Jos joka kisassa pääsee maaliin, varmasti pystyy taistelemaan mestaruuksista. Vauhtia on, kun pysyisi pystyssä.

Tavoitteena löytää töitä

Tällä hetkellä arki kuluu aerobisten treenien, lihaskuntoharjoittelun ja koirien ulkoiluttamisen parissa. Mikäli viivästyy, Tuuli on ehtinyt suunnitella tulevaan muuta sisältöä.

– Tavoitteena on, että töihin pääsisi. Kun tilanne on mikä on, töitäkin on vaikea sada. Toivottavasti se jossain vaiheessa mahdollistuisi.