Kultsu vahvistuu japanilaishyökkääjällä, Yusuke Unoki on pelikelpoinen jo illan tärkeässä vierasottelussa Mikkelin Pallo-Kissoja vastaan

Joutsenon Kultsu FC on tehnyt loppukauden pelaajasopimuksen japanilaisen hyökkääjän Yusuke Unokin kanssa. Ykkösen AC Kajaania aiemmin tällä kaudella edustanut Unoki on pelikelpoinen jo tänään pelattavassa vierasottelussa Mikkelin Pallo-Kissoja vastaan.

25-vuotias Unoki on Kultsu seurahistorian ensimmäinen japanilaispelaaja. Unoki pystyy pelaamaan keskushyökkääjänä, laidalla sekä kymppipaikalla. Hän on pelannut tällä kaudella seitsemässä ottelussa Ykköstä AC Kajaanissa. Tätä ennen Unoki on edustanut saksalaisia FC Kleveä ja VfB Hombergia maan neljännellä ja viidennellä sarjatasolla.

MiPK-ottelussa Kultsua painaa useampi avauskokoonpanon pelaajan poisjäänti. Samson ja Tomi Karttunen kärsivät loukkaantumisista, Alex Odeh on pelikiellossa ja laitapuolustaja Ville Vanttaja opintojen parissa Jyväskylässä.

Jalkapallon Kakkosen A-lohkon tämän illan ottelut MiPK–Kultsu FC ja PEPO–Reipas lähetetään suorana Etelä-Saimaan verkossa kello 18.30 alkaen.