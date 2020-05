Hyvän mielen jutut: Antti Ropo nousi haimakasvaimen leikkauksesta Veiterän tuplamestariksi

Antti Ropo on yksi Veiterän entisistä juniorimitalisteista, jotka ovat edustusjoukkueen menestyksen tekijöitä. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 4.1.2019.

Julkaisemme vapun aikaan valikoituja juttuja Etelä-Saimaan arkistosta. Koronaepidemian vuoksi Etelä-Saimaan toimittajat ovat valinneet sellaisia arkistojuttuja, joista on jäänyt heille hyvä mieli.

Juttu Antti Roposta on on julkaistu aiemmin Etelä-Saimaassa 4.1.2019.

Veiterän pukukopissa virittäydytään jälleen uuteen mestaruusjahtiin. Antti Ropo lataa kahvinkeitintä toimintakuntoon, kun Suomen cupin loppuotteluun valmistavan jääharjoituksen alkuun on puolitoista tuntia.

Ere Verhelä pukee lämmintä vaatetta ylleen ja harppoo auttamaan tekojään laidalle nousevan VIP-teltan pöydänkantotalkoissa.

Ropo, 27, on tavallisestikin paikalla etujoukoissa, sillä hän hankkii elantoaan naapurissa SaiPan fysioterapeuttina.

— Joku kysyi joskus, miten lähellä toisiaan työni ja harrastukseni ovat toisiaan. Pystyin vastaamaan konkretialla, että 50 metriä, Ropo virnistää.

Perjantaina Kisapuistossa on luvassa jälleen uusi jääpallonäytös Suomen huipulta. Veiterä ratkoo Suomen cupin voittopokaalin kohtalon Bandyliigan sarjakärjen Porvoon Akilleksen kanssa.

Ropo kippaa kahvipaketin jämät keittimeen ja toivoo hyvää säätä.

— Jos on hyvä keli, tulossa on vauhdikkainta peliä mitä Bandyliigassa on.

Veiterän omaa jalometalliydintä

Ropo on ikäluokkaa, joka yhdistää Veiterän kaksi viime vuosikymmentä toisiinsa. Hän debytoi Bandyliigassa jo 17-vuotiaana ja on kokenut ytimestä, kuinka Veiterän miesten edustusjoukkue on muuttunut päämäärättömästä haahuilijasta kahden peräkkäisen Suomen mestaruuden voittajaksi.

Nyt se voi napata kolmannen cup-mestaruutensa viiteen vuoteen.

— Kyllähän sitä miettii, miten tähän on tultu. Joukkuehenkemme on vain niin hyvä, että se on potkinut eteenpäin. Onnistumiset ovat olleet siihen kuin bensaa liekkeihin.

Ropo on osa Veiterän 1990-luvun alussa syntyneiden menestysryhmää, jotka voittivat Suomen mestaruuksia monissa juniori-ikäluokissa.

Hänen ja Verhelän lisäksi Topi Peuhkuri, Christian Laibert, Valtteri Hauska, Emil Segerman, Aleksi Seppänen ja Juuso Kärmeniemi ovat edustuksen luottomiehiä.

— Olemme pelanneet yhdessä ihan pikkutilliäisistä asti ja kokeneet niin hyviä kuin huonojakin hetkiä. Joskus uskokin oli koetuksella, että näinköhän tästä tulee ikinä mitään.

Vaativasta leikkauksesta mestariksi

Kolme vuotta sitten Ropon oma urheilu-ura oli katkolla. Häneltä leikattiin hyvänlaatuinen haimakasvain ja poistettiin perna.

— Sitä ennen pelasin viimeiset vuodet todella huonossa kunnossa. Verensokerini tippuivat koko ajan.

Ison operaation jälkeen Ropon tärkein tavoite oli saada itsensä jälleen jonkinlaiseen kuntoon, kun työ SaiPassakin oli alkamassa.

— Kunhan kävin lenkillä ja voimailin. Jääpallo oli siinä vaiheessa ihan maton alla.

Välivuotta ei silti tullutkaan. Sydän paloi jäälle. Ropo päätti jatkaa pelaamista, koska hän halusi kokea jääpalloilijana terveen kauden.

Runkosarjassa Ropo pelasi vain seitsemän ottelua, mutta oli pudotuspeleissä täysillä mukana ja juhli keväällä Porvoossa Veiterän ensimmäistä miesten Suomen mestaruutta 37 vuoden jälkeen.

— Kauden aikana huomasin, että tässähän alkaa olla paremmassa kunnossa kuin ennen leikkausta.

Marleena Liikkanen Antti Ropo on Veiterän pelaaja, SaiPan fysioterapeutti, NST:n naisten Salibandyliigajoukkueen fysiikkavalmentaja ja työskentelee monien muidenkin lajien urheilijoiden ja valmentajien kanssa. — Sehän tässä on hienointa. Pääsen nuorempana kaverina kuuntelemaan todella hyvien valmentajien kokemuksia ja yhdistelemään lankoja omiin ajatuksiini. Olen siitä todella iloinen, Ropo toteaa.

Viime kaudella Ropo sai lisää vastuuta, pelasi puolustajana pallollisenakin vahvasti ja oli tärkeässä roolissa, kun Veiterä uusi mestaruutensa Kisapuistossa 4 400 katsojan edessä.

— Se, että periaatteessa lopetin jääpallon, kasvatti minua urheilijana. Tykkään käyttää sanontaa, että meillä on tosi paljon jääpalloilijoita, sählypelaajia ja futareita, mutta kuitenkin vähän urheilijoita.

Ihanteellinen ympäristö

Nykyisin Ropo auttaa joukkuekavereitaan myös kentän ulkopuolella. Hän suunnittelee joukkueen kesäharjoittelua yhdessä kuntovalmentaja Risto Kankaan kanssa.

Keskiössä on pelaajien kokonaisrasituksen hallinta.

— Joukkueen työmoraali on ollut tosi hyvä. Haluan painottaa järkeä, ettei harjoittelu lähde ihan laukalle. Ei pidä olla pakko rutistaa kaikkea, jos jollain on vaikka töissä ylitöitä ja kotona vaimo tai lapsi sairaana.

Veiterä on todistanut, että sen tapa toimia on sille oikea. Ropon mukaan Aleksei Nikisovin tulo päävalmentajaksi seuran ulkopuolelta teki hyvästä yhtälöstä vielä paremman.

— Huomasimme, ettei tässä tarvitse tehdä mitään mullistavaa. Aloimme vain tehdä asioita kuten pitää. On hienoa nähdä, että pelaajat kantavat vastuuta itsestään ja tuomme sitä joukkueena esiin.

Syksyn maailmancupissa Sandvikenissä Veiterä kuitenkin törmäsi kuiluun, joka amatööri- ja ammattilaisjoukkueiden välillä on.

— Realiteetit tulevat vastaan.

Joukkuevoimaa

Menestys kotimaisilla jäillä kertoo, kuinka laadukkaasti Veiterä on harjoitellut Suomen mittakaavassa.

— Yritämme saada koko joukkueen osallistumaan yhä enemmän peliin ja nimenomaan luistelulla. Pakit pelaavat meillä ihan hirveän isossa roolissa pallon kanssa, rakentavat peliä ja muuta.

Kuinka mielekäs pelitapanne on pelaajan näkökulmasta?

— Todella mielekäs. Lajin hienoushan tulee esille silloin, kun kaikki pelaajat osallistuvat oikeasti peliin.

Perjantaina Veiterä puolustaa Suomen cupin mestaruuttaan kotiyleisönsä edessä Kisapuistossa.

Kentällä kontrolloivassa roolissa häärii mies, joka on noussut elämänsä vireeseen. Entinen raastava puolustaja on tehnyt kuudessa sarjaottelussa 6+5=11 pistettä.

— Pienten tavoitteiden kautta lähdin onnistumaan. Se on meillä jokaisella se taustalla oleva tavoite, jonka vuoksi tätä teemme. Nuorempana halusin vain kehittyä ja saada pelipaikan jostain. Nyt koko joukkueemme tavoite on vain menestyä.