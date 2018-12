KeuPa HT nousi takamatkalta voittoon Imatralla — Ketterän kohtaloksi koituivat huonot erien loput

Imatran Ketterän henkinen yliote Mestiksen viime kauden ykkösjoukkueesta ei pitänyt enää kauden kolmannessa runkosarjakohtaamisessa. Suomen cupin loppuottelu mukaan luettuna kolmesti Ketterälle tällä kaudella hävinnyt KeuPa HT nousi kahden maalin takaa-ajoasemasta tasoihin ja ja lopulta voittoon, kun joukkueet mittelivät pisteistä keskiviikkona Imatralla.

Ottelun ratkaisu nähtiin vasta voittolaukauskilpailussa, jossa KeuPa HT:sta onnistuivat Jani Siekkinen ja Jesse Pelamo. Pelin loppunumerot olivat 3—4.

Ketterän kohtaloksi koituivat vaikeat erien loput. KeuPa HT osui sekä ensimmäisessä että toisessa erässä viimeisellä minuutilla. Päätöserässä tilanne synkkeni kotijoukkueen kannalta entisestään, kun Justus Mikkonen lapioi ylivoimalla vieraat ensimmäisen kerran johtoon.

— Viime kaudella olimme hyviä erien lopuissa, nyt emme. Jos tietäisin, mikä siihen on syynä, asialle olisi helppo tehdä jotain. Tuleeko sitten ajatuksen katkeamista vai mitä, en osaa sanoa, mutta asia pitää käydä läpi. Omalla tavallaan johtoasemassa pelaaminen on vielä vaillinaista, kommentoi Ketterän päävalmentaja Matias Lehtonen.

Ottelun lopusta muodostui jännitysnäytelmä. Jesse Juntheikki herätti kotijoukkueen taisteluun tasoittamalla kahden miehen ylivoimalla, mutta kaksi minuuttia ennen loppua katsomossa pidäteltiin henkeä. Jarno Lippojoki koukki läpiajoon karanneen Valtteri Pihlajamäen nurin, eikä tuomari voinut muuta kuin vielä kiekon keskiympyrään.

Yleisö sai kuitenkin huokaista, kun Pihlajamäki tykitti hehtaarikanuunalla kiekon plekseihin. Päätöserän lopussa KeuPa HT sai vielä myllyn päälle, mutta ottelun loppu oli maaliton.

Haaparanta avasi maalihanat

Synkän syksyn myötä sarjassa yhdeksänneksi valahtanut keuruulaisvierailija oli pelin avauserässä pahoin helisemässä. Mikko Haaparanta vei isännät johtoon jo reilun minuutin jälkeen ja hurjassa vireessä viime otteluissa ollut Sameli Ventelä laukoi lukemiksi 2—0, kun ottelu oli vanhentunut vartin verran.

Joonas Tapaninen Ketterän toisen maalin tehnyt Sameli Ventelä taisteli ahnaasti kiekosta KeuPa-maalin edessä.

Ketterällä olisi hieman paremmalla tuurilla ja viimeistelyllä ollut paikat repiä vastustajaansa isompikin hajurako, mutta tulosta ei syntynyt. Hampaankoloon saattoi jäädä jotain ainakin Ville Paalasella ja Valtteri Niemellä, jotka tuhrivat avopaikkansa.

Tällä kaudella Mestiksessä läpi lyöneet Niemi ja Haaparanta olivat Ketterän energisimmät pelaajat myös KeuPa-ottelussa.

— Olen aivan hemmetin ylpeä molemmista jätkistä. Keväällä kumpikin teki selkeät elämäntaparemontit. Heillä on alla hirveät määrät painonpudotusta ja testituloksissa älyttömiä parannuksia. Pojat päättivät keväällä alkaa elämään urheilijaelämää, ja kova työ tunnetusti palkitsee tekijänsä, Lehtonen kehui.

Kestilän kentällä tukkoista

Sen sijaan alkukaudella Ketterän hyökkäystehoista lähes yksin vastannut Aku Kestilän johtama hyökkäysketju on viime aikoina kadottanut tehojaan. Lehtonen ei ole kuitenkaan huolissaan tehoketjun hiipumisesta.

— Kestilällä pelasi viime viikolla vähän flunssaisena ja huilasikin välillä. Syksy on sellaista aikaa, että aina on flunssaa liikkeellä ja pieniä loukaantumisia, jotka eivät estä pelaamista, mutta vaikuttavat pelaamiseen. Kun ei mennä sadalla prosentilla, niin se näkyy heti, Lehtonen kertoi.

Jani Siekkinen kavensi erän lopussa napakalla rannelaukauksella, mutta taukolukemat 2—1 lähinnä mairittelivat vierasjoukkuetta. Pukukoppimaalit saivat jatkoa toisessa erässä, kun Ketterässä viime kaudella pelannut Janne Kumpulainen tasoitti pelin vain neljä sekuntia ennen toista erätaukoa.

Kuusisto palasi Hämeenlinnaan

Ketterän paidassa kuudessa ottelussa pelanneen Jaakko Kuusiston viimeiseksi esiintymiseksi imatralaisseurassa jäi tällä haavaa viime perjantain Koovee-ottelu. HPK kutsui pelaajansa takaisin tiistaina. Kuusisto kokosi Ketterän paidassa tehopisteet 1+2=3.

Kuusiston kanssa samaan aikaan Imatralle marraskuussa saapuneen Dan Nybondasin koeaika Ketterässä päättyy virallisesti ensi viikolla, mutta jatko ratkennee todennäköisesti jo lähipäivien aikana. Jos Nybondasin sopimuksen syntymistä pitäisi veikata viime otteluiden perusteella, osakkeet näyttävät kohtalaisen hyviltä.

— Paljon on vielä matkaa ja sen huomaa, että hän on ollut pitkään pelaamatta. Liikkeen ja kuntopuolen kanssa tarvitaan paljon töitä, mutta kyllä hänellä selkeästi on potentiaalia isoihinkin juttuihin, Lehtonen sanoi.

Vaikka Nybondas olikin keskiviikkona jäällä kahden KeuPa-maalin aikana, eikä viime kauden pelaamatta ollut sentteri ole vielä päässyt täyteen pelirytmiin, kolossimaisesta hyökkääjästä on välittynyt kuva työteliäänä ja hyvän asenteen omaavana pelaajana, jolla on taitavana ja isokokoisena pelaaja potentiaalia paljon suurempaankin rooliin hyökkäyspelissä.