Ketterä-hyökkääjä Ville Paalasen kaulassa killui jo kolmantena keväänä peräkkäin Mestiksen kultamitali. Hän juhli keväällä 2017 SaPKon paidassa ja viime keväänä finaalivastustaja KeuPa HT:n riveissä.

— Nämä kaikki ovat olleet yksilöllisiä tarinoita. Ainoa yhdistävä tekijä on se, että porukkahenki on saatu viilattua viimeiseen asti. On pelattu logolle ja vieruskaverille, Paalanen sanoi.

Pudotuspeleissä Paalanen oli Ketterän taisteluhengen ilmentymä. Nelosketjun keskellä raatanut 174-senttinen pommikone teki arvokasta työtä ja hankki jäähyjä, jotka kallistivat pelin painopistettä entisestään Ketterän puolelle.

Loppuotteluissa Paalasen laidoilla taistelivat Ketterän omat kasvatit Mikko Haaparanta ja Valtteri Niemi.

— Raastettiin, tehtiin yksinkertaista duunia ja pyrittiin tekemään voittavia asioita. Sydämellä pelattiin, Paalanen kiteytti kolmikon panoksen mestaruudessa.

Kai Skyttä Ville Paalanen oli tärkeä roolipelaaja Ketterän mestarijoukkueessa.

Ketterän juhlat jatkuivat Imatran jäähallissa pitkälle keskiviikkoiltaan. Paalasen juhlasuunnitelmiin ei kuitenkaan kuulunut lähteä katselemaan Imatran yöelämää.

— Hyvä sapuska, sitten nukkumaan ja huomenna painamaan kansankynttilän hommia, opettajana työskentelevä Paalanen suunnitteli.

Onnellisia miehiä pyöri pelin jälkeen jäällä kokonainen joukkue. Viimeisessä pelissä 27 laukausta pysäyttänyt maalivahti Karolus Kaarlehto oli yksi mestaruuden takuumiehistä. Hän torjui pudotuspeleissä kaikki Ketterän ottelut.

— Tätä varten on taisteltu koko kausi ja nyt se on käsissä. Tänään peli oli samanlainen kuin kaikki muutkin pelit finaaleissa. Hemmetin tiukkaa, mutta pystyimme pitämään johtoaseman lopussa, Kaarlehto hymyili.

Kapteeni Jarno Lippojoen tunteet olivat pinnassa, kun hän nosti Mestiksen mestaruuspokaalin kohti loppuunmyydyn Imatran jäähallin kattoa.

Mestiksen mestaruus oli hänelle uran toinen, mutta ensimmäinen kasvattajaseurassa. Näiden lisäksi Lippojoella on myös Suomen mestaruus JYPistä kymmenen vuoden takaa.

— Tämä tuntuu niin erilaiselta, vaikka on aiemminkin päässyt kannua nostamaan. Aivan mahtavaa, miten tämä seura on noussut vaikeuksista tälle tasolle, Lippojoki hekumoi.