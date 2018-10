Kolumni: Suomi näyttää ihan Brasilialta

Suomen jalkapallomaajoukkueelle nimitettiin joulukuussa 2016 uusi päävalmentaja. Kirjoitin silloin uutisen viereen kommentin tällaisin lausein:

Vaihtoehdot olivat varmasti vähissä. Suomen valmentajapesti tuskin herättää ulkomailla juuri minkäänlaista kiinnostusta niin sanottujen kovien nimien parissa.

Palloliitolla ei ole varaa maksaa kovaa palkkaa ja käsiinsä valmentaja saa kansainvälisen mittapuun mukaan heikkotasoisen ja erittäin kapean pelaajanipun.

Siksi kukaan valmentajauraansa harkituin askelin rakentava nouseva kyky ei myöskään tule ehdoin tahdoin hankkimaan tahraa CV-arkkiinsa.

Kanerva oli varmasti paras vaihtoehto tässä tilanteessa. Hän tuntee suomalaispelaajat läpikotaisin ja osannee parhaiten sovittaa pelitavan käytettävissä olevaan materiaaliin.

Tietenkin kyse on vasta Kansojen liigan kolmannesta sarjatasosta, mutta poissa ovat aiemmat ahdistuneet peliesitykset ja hikiset tasapelit kaikenlaisia kääpiömaita vastaan.

On kulunut vajaat kaksi vuotta, ja entisen apuluotsin Markku Kanervan valmentama huuhkajaparvi on voittanut neljä kilpailullista ottelua peräkkäin. Yhteensä peräkkäisiä voittoja on nyt viisi, mikä on Suomen uusi ennätys.

Maanantaina Tampereen myöhäisillassa Huuhkajiat kaatoi lohkokakkoseen Kreikan maalein 2—0. Esitys oli niin vahva, että Ilta-Sanomien jalkapallotoimittaja Saku-Pekka Sundelinin tviitin mukaan kreikkalaistoimittaja oli pelin jälkeen tiedustellut helleenien päävalmentajalta, miksi Suomi näytti kentällä Brasilialta.

Uudessa Kansojen liigassa pallo ei ole uponnut vielä kertaakaan Lukas Hradeckýn vartioimaan maaliin ja lohkovoitto näyttää lähes varmalta, vaikka vuorotahtia voittojen kanssa on tullut uutisia maajoukkueesta syrjään vetäytyvistä suomalaistähdistä.

Jotain opettajataustainen Kanerva on tehnyt ilmiselvästi oikein myös säätäessään pelaajien korvien väliä. Entisen luottotopparin ja pedagogin alaisuudessa Huuhkajat pelaa hyvällä itseluottamuksella ja tahti näyttää vain kiihtyvän.

Tietenkin onnistumiset ruokkivat itseluottamusta ja tietenkin kyse on vasta Kansojen liigan kolmannesta sarjatasosta, mutta poissa ovat aiemmat ahdistuneet peliesitykset ja hikiset tasapelit kaikenlaisia kääpiömaita vastaan.

Teemu Pukin ilta päättyi Ratinassa loukkaantumiseen jo kymmenen minuutin jälkeen, mutta viimeistään nyt monet muutkin kuin suomifutista intensiivisesti seuraavat tietävät, ketkä ovat Robin Lod ja Glen Kamara. He ovat uusia sinivalkoisia tähtiä, mutta miksi ihmeessä toinen heistä pelaa Espanjan kakkostasolla ja toinen Skotlannin liigan peränpitäjässä? Todennäköisesti eivät pelaa enää kovin pitkään.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimittaja.