TPS—SaiPa aloittaa lauantaina Etelä-Saimaan suorat pelilähetykset nuorten SM-liigasta

SaiPan A-nuorten otteita seurataan tälläkin kaudella suorien lähetysten välityksellä Etelä-Saimaan nettisivuilla. Ensimmäinen peli nähdään lauantaina, kun SaiPa kohtaa TPS:n Turussa kello 13 alkavassa ottelussa.

SaiPan sijoitus nuorten liigassa on 12:s. SaiPa on pelannut yhdeksän ottelua, joista se on kerännyt 11 pistettä.

Etelä-Saimaan nettisivuilla on kerran kuussa luvassa vieraskamppailu nuorten SM-liigasta. Lähetykset ovat sarjan kaikki ottelut näyttävän Ruudun lähetyksiä.

Kesällä Etelä-Saimaan nettisivuilla nähtiin Pesä Ysien otteluita Ruutu-yhteistyön kautta. Lisäksi on seurattu PEPOn taivalta jalkapallon Kakkosessa.

Paljon tarjontaa

Etelä-Saimaan tilaajien digitunnuksilla käytettävissä ovat myös Kouvolan Sanomien, Itä-Savon, Kymen Sanomien sekä Länsi-Savon kaikki digisisällöt.

Niissä tarjolla on A-nuorten pelien lisäksi Suomi-sarjaa sekä Mestistä.

Uutisvuoksen nettisivuilla nähdään puolestaan yksi Ketterän vierasottelu kerran kuussa. Ketterän ottelut alkavat 18. lokakuuta pelattavalla ottelulla Rovaniemen Kiekkoa vastaan. Syyskauden muut suorat lähetykset Uutisvuoksessa ovat 22. marraskuuta IPK—Ketterä ja 13. joulukuuta KeuPa HT—Ketterä.