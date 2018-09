Pudotuspelipaikka on Ketterälle realismia tälläkin kaudella, mestaruutta keväällä juhlinut KeuPa HT on edelleen Mestiksen kovimpia nippuja

Se pakottaa seurat töihin, tekemään arjesta laadukasta. Minun puolesta se lukema voisi olla kolmekin, mutta suunta on oikea. — Matias Lehtonen

Jääkiekon Mestiksen viime kausien kestomenestyjät pitävät pintansa myös alkavalla kaudella, ennustaa Imatran Ketterän päävalmentaja Matias Lehtonen.

JYPin kanssa yhteistyötä jatkava keuruulainen KeuPa HT voitti viime kauden päätteeksi ensimmäisen Mestis-mestaruutensa ja kuuluu nytkin ennakkosuosikkeihin.

— KeuPa HT on liikkeellä tosi kovalla nipulla, jonka valmennuksesta vastaa muuten kaksi entistä luokkakaveriani Niko Härkönen ja Tomas Westerlund, Lehtonen kertoo.

Muiksi suosikeiksi Lehtonen nostaa SaPKon, TUTOn, Kiekko-Vantaan ja Jokipojat.

Ketterä sijoittui viime kaudella runkosarjassa kolmanneksi, mutta hävisi puolivälierät Jokipojille suoraan otteluvoitoin 4—0.

Pudotuspelipaikka on Ketterälle realismia tälläkin kaudella. Kotietu puolivälieriin eli sijoitus runkosarjassa neljän parhaan joukkoon lienee mahdollisuuksien rajoissa.

Ketterä ja SaiPa tavoittelevat molemminpuolista hyötyä

Ketterän ja SaiPan yhteistyö jatkuu ja pelaajakehityksessä pyritään menemään koko ajan eteenpäin.

SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksan mukaan seurat tavoittelevat molemminpuolista hyötyä niin, että pelaajat pelaavat Mestistä Imatralla pidempiä jaksoja kerrallaan ja edestakaista pelaajaliikennettä pyritään välttämään.

Aina suunnitelmat eivät kuitenkaan mene niin kuin taululle on piirretty.

Nuoret hyökkääjät Bastien Maia ja Aatu Luusuaniemi kutsuttiin takaisin liigamiehistöön paikkaamaan loukkaantumisia, ennen kuin Mestis-kausi ehti edes pyörähtää käyntiin.

— Esimerkiksi Luusuaniemen oli tarkoitus pelata koko kausi Imatralla, mutta sattuneesta syystä jouduimme ottamaan hänet meille ainakin toistaiseksi. Nyt hän pääsee kokeilemaan sitten liigaa, Tuomenoksa sanoo.

Suunnitelmien mukaan yksi SaiPan kolmesta maalivahdista on koko ajan Ketterässä. Tällä hetkellä hän on Karolus Kaarlehto.

Tavoitteena on, että Imatralla pelaisi lisäksi yhdestä kahteen niin sanottua projektipelaajaa, eli kyseessä ovat yleensä sellaiset nuoret pelaajat, joiden odotetaan kasvavan korkoa Mestis-peleissä.

— Hirveästi en voi mitään nimiä heitellä, vaan katsotaan tilanteen mukaan. Yksi esimerkki voi olla Matias Mäntykivi, jolle tällä hetkellä oikea paikka on A-nuorten SM-liiga. Jouluna voidaan katsoa uudelleen, missä mennään hänen suhteensa.

Mestis-joukkueella pitää olla vähintään 15 omaa sopimuspelaajaa

Uuden pelaajien lainasäännön mukaan Mestis-joukkueella pitää olla runkosarjan alkaessa vähintään 15 omaa sopimuspelaajaa. Lainapelaajia otteluun saa nimetä korkeintaan viisi, poislukien maalivahdit.

Tuomenoksa ei usko, että säännöllä on lähtökohtaisesti suurta vaikutusta yhteistyöhön.

— Ketterällä on niin paljon omia sopimuspelaajia, että se tuskin heitä hirveästi liikuttaa.

Ketterällä on 22 omaa sopimuspelaajaa. Joukkue on myös hyvin eteläkarjalaisväritteinen, sillä 13 pelaajaa on saanut kiekko-oppinsa joko Ketterässä tai SaiPassa.

Matias Lehtonen kuvaa uutta lainasääntöä "hemmetin hyväksi jutuksi".

— Se pakottaa seurat töihin, tekemään arjesta laadukasta. Minun puolesta se lukema voisi olla kolmekin, mutta suunta on oikea, Lehtonen painottaa.

Ketterä aloittaa Mestiksen tänään perjantaina kotiottelulla Heinolan Peliittoja vastaan. Ketterä kukisti Peliitat äskettäin Suomen cupin välierissä.

Heti lauantaina on vuorossa odotettu hegemoniakohtaaminen, kun Ketterä matkustaa SaPKon vieraaksi Savonlinnaan.

Ketterä 2018-19

Maalivahdit: Santeri Lipiäinen, Karolus Kaarlehto.

Puolustajat: Sameli Ventelä, Henry Maarnela, Aku Alho, Niko Kosonen, Jarno Lippojoki, Marlo Koponen, Samuli Tanhua, Konsta Mesikämmen.

Hyökkääjät: Samuli Vuokniemi, Bastien Maia, Henry Karjalainen, Valtteri Lipiäinen, Rasmus Hämäläinen, Niki Koskinen, Aku Kestilä, Valtteri Niemi, Toni Jalovaara, Mikko Haaparanta, Janne Kettunen, Ville Paalanen, Antti Luusuaniemi, Sebastian Sjöholm, Jesse Juntheikki, Erno Ripatti, Ville Vainikainen.

Lähde: ketterä.net