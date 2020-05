Vuokrajouston yhtenä edellytyksenä on, että hakija työllistää alle 10 henkilöä.

Liiga-SaiPa Oy ei ole saamassa vuokrajoustoa koronapandemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityslistassa vuokrajouston hylkäämistä perustellaan sillä, että Liiga-SaiPa työllistää 50 henkilöä. Jouston yhtenä edellytyksenä on, että hakijan tulee työllistää alle 10 henkilöä.

– SaiPan kohdalla tämä ehto ei täyty, hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialajohtaja Tuija Willberg huomauttaa.

Kriteeri on Lappeenrannan kaupunginhallituksen päättämä, eikä Willberg osaa sanoa miksi juuri kymmenen henkilön rajaan on päädytty. Myös Liiga-SaiPa oli tietoinen kriteeristä.

– Suurimpana vuokranmaksajana tietysti katsoimme, että haluamme tätä asiaa käsitellä, toimitusjohtaja Jussi Markkanen sanoo.

Vuokrajoustojen ja -alennusten muut edellytykset ovat, että koronapandemia on aiheuttanut hakijan toiminnassa taloudellisia häiriöitä ja liikevaihto on laskenut enemmän kuin 30 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Hakijan on myös oltava vuokralaisena kaupunkikonsernin toimitiloissa.

Edellytyksenä myös on, ettei hakijan ole mahdollista saada aiheutuneista tappioista korvausta vakuutusyhtiön kautta ja etteo hakija ole hakenut valtion äkillisen taloudellisen tappion kattamiseen tarkoitettua rahoitusta tai muuta vastaavaa julkista tukea.

Tuija Willberg ei osaa sanoa, voisiko kaupunki tulla jollain muulla tavalla SaiPaa vastaan.

– Meille on annettu valtuudet myöntää avustuksia näiden ehtojen mukaisesti. On kaupunginhallituksen tehtävä pohtia muita joustoja tai vastaantuloja.

Parhaillaan Liiga-SaiPa selvittää myös, olisiko sillä mahdollista saada ravintoloille myönnettävää tukea.

Lappeenrannan keilahallin yrittäjille myönnetään vuokrajoustoa

Lappeenrannan keilahallin pyörittämisestä vastaava Keilakolmio Oy on saamassa vuokrajoustoa.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg esittää kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle, että Keilakolmio vapautetaan vuokranmaksusta ajalta 1.4.2020–31.5.2020.

Kahden kuukauden vuokravapautus on määrältään 9 672 euroa. Lisäksi Willberg esittää, että kuukausittainen vuokranmaksu kolmen kuukauden ajalta (1.6.2020–31.8.2020) siirretään suoritettavaksi ensi kesälle.

Myös Lappeenrannan keilahallin yhteydessä toimivan kahvion Villi Mokan esitetään saavan vuokrajoustoa huhti- ja toukokuun osalta. Villi Mokan osalta kahden kuukauden vuokravapautus on määrältään 5 619 euroa.

Kolmantena vuokrajoustoa on saamassa Etelä-Karjalan Taiteilijaseura ry, joka vuokraa kaupungilta Linnoituksen alueella olevaa Kristiinan työtupia.

Taiteilijaseura vapautetaan vuokranmaksusta ajalla 1.5.2020–30.6.2020. Vuokravapautuksen suuruus on yhteensä 1 499 euroa.

Vuokralaisten hakemukset on arvioitu kaupunginhallituksen asettamien myöntämisedellytysten perusteella. Vuokrajoustohakemuksia käsitellään kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa keskiviikkona.