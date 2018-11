Maalinteon sietämätön vaikeus toi NST:lle taas yhden tappion

NST jatkaa ilman yhtäkään kolmen pisteen voittoa naisten salibandyliigassa. Pisteitä ei herunut sarjanousijaltakaan kun Lahden Pelicans voitti 2-6 (1-3, 0-2, 1-1). NST:tä koko kauden vaivanneet maalinteko-ongelmat olivat jälleen valokeilassa.

- Kuusi päästettyä maalia on nyt meille auttamatta liikaa mutta näkisin että meillä oli maalipaikat myös tuohon kuuteen, mietti NST:n päävalmentaja Joonas Haapala.

Kuusi voittoa kymmenestä ottelustaan ottanut nousijajoukkue vei ottelua heti alkuvihellyksestä. Juuli Hakkaraisen kavennus piti silti ensimmäiselle tauolle mennessä jonkinlaista toivoa yllä.

Kotijoukkue loi kyllä maalipaikkoja läpi ottelun, mutta viimeistely oli luokatonta. Pelicans teki toisessa erässä kaksi maalia lisää ja viimeinen erä oli merkityksetön, vaikka NST paransikin hieman peli-ilmettään.

NST on tehnyt vain keskimäärin 2,6 maalia ottelua kohden ja kauden paras saalis on viisi osumaa yhdessä ottelussa. Voittaminen noilla määrillä on kovin epätodennäköistä.

Vakavimmillaan ongelma on rauhallisesti rakennetuissa hyökkäyksissä. Pallot pomppivat mihin sattuu. Nytkin maalit tulivat vieraiden puolustuksen totaalisesta nukahduksesta sekä puolustajan laukauksella lähes puolesta kentästä.

- Vähän hätäillään ja, miten sen nyt nätisti sanoisi, ei tule selkäytimestä tuo maalintekosuoritus, Haapala harmitteli.

Haapala on silti sitä mieltä, että esimerkiksi Emma Kaila ja Liisa Laapio voivat hyvinkin antaa jatkossa riittävää tulitukea Hakkaraiselle. NST:ltä olivat poissa tärkeät Kati Kütisaar ja Aino Partinen.

Positiivista oli se, että NST pimensi täysin liigan tämän kauden komeetan, pistepörssiä johtavan 16-vuotiaan Sofia Mittentagin. Vieraiden Veera Vilenius tosin iski tehot 1+3 ja nousi pisteen päähän pörssikärjestä.