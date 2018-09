Isot ovat Liigassa edelleen isoja, mutta heti niiden takana vaanii SaiPa — Keltapaitojen pelaajabudjetti on jo Liigan vankkaa keskikastia

SaiPa lähtee juhlakauteen yllättäjän odotukset harteillaan. Joukkue on kasvattanut uuden tv-sopimuksen tuella pelaajabudjettiaan kahteen miljoonaan euroon, ja on summalla seitsemänneksi kovin palkkioiden maksaja. Samalla se on noussut myös entistä uskottavammaksi jättiläisten haastajaksi.