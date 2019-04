Matias Mäntykivi on kutsuttu Suomen alle 18-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen harjoitusleirille. Leiri alkaa maanantaina Vierumäen urheiluopistolla ja valmistaa joukkuetta ikäluokan MM-kilpailuihin, jotka järjestetään 18. huhtikuuta alkaen Ruotsissa.

Mäntykivi, 17, on SaiPan sopimuspelaaja, mutta on pelannut Ketterässä lainasopimuksella tammikuun lopulta alkaen. Hän on vakiinnuttanut paikkansa imatralaisjoukkueen kärkiketjuissa ja ylivoimassa.

Ketterä pelaa parhaillaan välieriä turkulaista TUTO Hockeyta vastaan ja johtaa ottelusarjaa voitoin 3—0, eli on yhden voiton päässä Mestiksen loppuotteluista.

— Pelaajan kannalta maajoukkuekutsu on tietysti hieno asia. Nuorten pelaajien takiahan me näitä asioita tässä teemmekin, Ketterän urheilutoimenjohtaja Turkka Partanen toteaa.

Partanen lisää, että Ketterän kannalta Mäntykiven harjoitusleirikutsun ajankohta on kuitenkin huono. Joukkue pelaa parhaillaan kauden tärkeimpiä otteluitaan.

— Kun tässä vaiheessa luovutamme pelaajan nimenomaan leirille, toivoisi tietysti, että hän mahtuisi silloin myös kisajoukkueeseen.

Tällä tietoa Mäntykivi ei ole Ketterän käytettävissä enää maanantaina Mestiksen neljännessä välieräottelussa Turussa. Partasen mukaan Ketterä aikoo kuitenkin vielä selvittää asiaa tarkemmin.

Alle 18-vuotiaiden MM-kisajoukkue matkustaa leirin jälkeen Ruotsiin sunnuntaina 14. huhtikuuta, kun Ketterän mahdollinen seitsemäs välieräottelu pelataan 13. huhtikuuta.

Mestiksen pronssiottelu pelataan 17. huhtikuuta ja finaalisarja kahden päivän välein 16. huhtikuuta alkaen.

— On aika erikoinen tilanne, jos tässä vaiheessa vedetään pelaaja harjoittelemaan maajoukkueen mukaan ja sitten ilmoitetaan, ettei tullutkaan nyt kisapaikkaa. Sillä aikaa häneltä on jäänyt pelaamatta tärkeitä pelejä, Partanen toteaa.

Mäntykivi saa Ketterässä vastuuta omilla ansioillaan

Mäntykivi keräsi Ketterässä 11 runkosarjaottelussa pisteet 0+4 ja on syöttänyt neljä maalia myös kahdeksassa pudotuspeliottelussa. Pudotuspeleissä hän on saanut peliaikaa keskimäärin 16.22 minuuttia ottelua kohden.

Partasen mukaan Mäntykiven pelitaidot, -silmä ja -käsitys ovat jo erittäin hyvällä tasolla.

— Hän otti yllättävän ison roolin joukkueesta ja ihan ansaitusti. Fysiikassa häviää vielä miehille, mutta se on ihan ymmärrettävää. Selviytyy silti vahvempien joukossa tosi hyvin, koska osaa lukea peliä.

Mäntykivi on esiintynyt tällä kaudella kahdeksassa alle 18-vuotiaiden maaottelussa ja tehnyt niissä 1+3=4 pistettä. Kaikkiaan hän on pelannut tällä kaudella yhteensä jo 80 ottelua eri joukkueissa.

Alle 18-vuotiaiden MM-kisat ovat ikäluokan pelaajille näyteikkuna ammattilaisuraa ajatellen, sillä kisat keräävät lehtereille jopa satoja kykyjenetsijöitä erityisesti NHL:stä.

— Tiedän sen verran, että häntä on käyty tarkkailemassa myös meidän otteluissamme. Seurannassa pelaaja on ollut.

Poikamaajoukkueen harjoitusleirille kutsuttiin 29 pelaajaa: kolme maalivahtia, yhdeksän puolustajaa ja 17 hyökkääjää.

Eteläkarjalaisille tuttuja ovat myös Lukon Mikko Petman, joka pelasi pienempänä SaiPassa, ja Jukurien Mikko Kokkonen, joka oli viime kaudella lainassa Ketterässä.

MM-leirille kutsutut pelaajat

Maalivahdit: Roope Taponen HIFK, Kari Piiroinen Winsdor Spitfires (OHL), Joel Blomqvist Kärpät

Puolustajat: Mikko Kokkonen Jukurit, Kalle Loponen Kärpät, Iivari Räsänen Tappara, Topi Niemelä Kärpät, Santeri Hatakka Jokerit, Antti Tuomisto Ässät, Samu Koskenkorva Kärpät, Atso Lehtonen HPK, Ville Heinola Lukko

Hyökkääjät: Matias Mäntykivi Ketterä (SaiPan sopimuspelaaja), Leevi Aaltonen KalPa, Henri Nikkanen Jukurit, Antti Saarela Lukko, Mikko Petman Lukko, Veeti Miettinen Blues, Anton Lundell HIFK, Aku Räty Kärpät, Aatu Räty Kärpät, Kasper Simontaival Tappara, Santtu Hakanen HPK, Roni Hirvonen Blues, Joona Kiviniemi Swift Current Broncos (WHL), Tuukka Tieksola Kärpät, Aarne Intonen TPS, Juuso Pärssinen TPS, Patrik Puistola Tappara