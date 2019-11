Yleisurheiluun perustettiin uusi Supertalentti-ryhmä ilman eteläkarjalaisia urheilijoita, Simo Lipsanen ja Aku Partanen kuuluvat kärkivalmennusryhmä Team Finlandiin

Suomen Urheiluliitto perustaa uuden kymmenen yleisurheilijan Supertalentti-ryhmän. Lisäpanostuksen ovat mahdollistaneet liiton yhteistyökumppanit.

— Supertalentti on valmennuksen tehostamisryhmä. Sen tavoitteena on varmistaa edellytykset kansainväliselle läpimurrolle, kertoo valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola SUL:n tiedotteessa.

Eteläkarjalaisista seuroista uuteen ryhmään ei päässyt urheilijoita.

Supertalentti-ryhmään nimettiin keihäänheittäjä Oliver Helander, seitsenottelija Maria Huntington, korkeushyppääjä Ella Junnila, moukarinheittäjä Aaron Kangas, pituushyppääjä Taika Koilahti, keihäänheittäjä Anni-Linnea Alanen, kestävyysjuoksija Nathalie Blomqvist, korkeushyppääjä-kolmiloikkaaja Jessica Kähärä, keihäänheittäjä Topias Laine ja moniottelija Saga Vanninen.

— Kuten nimilistasta näkee, puolet ryhmästä on urheilijoita, jotka ovat jo näyttäneet kykynsä kilpailla aikuisten kansainvälisellä tasolla. Sitten on nuoria, joilla siihen on hyvät edellytykset tulevaisuudessa, Niemi-Nikkola sanoo.

Superryhmän tuet räätälöidään yksilöllisesti

Supertalentti-ryhmässä ei jaeta tiettyjä tukisummia vaan tuki räätälöidään jokaisen urheilija—valmentaja-parin kanssa erikseen. STT:n mukaan ryhmän rahoitukseen varataan yli 100 000 euroa.

— Koska kyseessä on valmennuksen tehostamisryhmä, sen valintaperusteet erosivat liiton muiden ryhmien valinnasta. Tämä valinta oli puhtaasti harkintapohjainen, kun liiton varsinaisten valmennusryhmien valintaperusteet ovat puhtaasti tulosperusteisia, Niemi-Nikkola sanoo tiedotteessa.

Kaikkiaan liiton valmennusryhmiin valittiin kaudelle 2020 reilut 80 urheilijaa.

Lappeenrannan Urheilu-Miehistä kärkivalmennusryhmä Team Finlandiin pääsivät kolmiloikkaaja Simo Lipsanen ja kävelijä Aku Partanen. Kävelijä Tiia Kuikka kuuluu EM-ryhmään, johon pääsi myös Imatran Urheilijoiden kolmiloikkaaja Senni Salminen.

LUM:n kestävyysjuoksijat Moona Korkealaakso ja Alisa Vainio kuuluvat nuorten EM-ryhmään.