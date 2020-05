Saimaa lähivesineen viettelee melomaan, Lappeenrannan ja Imatran seudun kanoottireitit löydät täältä!

Aloittelijoille löytyy suojaisia rantoja ja kokeneemmille melojille on tarjolla vaativampia reittejä järvi- ja kapeikko-osuuksilla.

Lappeenrannan ja Imatran seudulla on useita karttoihin merkittyja melontareitteja. Aloittelijoille löytyy suojaisia rantoja rauhallisempaan etenemiseen ja kokeneemmille melojille on tarjolla vaativampia reittejä järvi- ja kapeikko-osuuksilla.

Saimaan saarimaisemiin voi lähteä melomaan itsenäisesti, mutta parhaan tuntuman vesiin saa paikalliset vesistöt tuntevan oppaan ohjeilla. Reittejä ja retkikohteita opastuksineen voi etsiä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön retkeilyportaalista https://ekarjala-retkeily.fi/reitit-ja-retkikohteet/

Tässä on myös muutamia esimerkkejä Gosaimaa.fi -sivustolta:

Imatran lähellä

Ukonniemi ja Rauha

Imatran Ukonniemen ja Lappeenrannan Rauhan läheisyydessä voi meloa rantoja pitkin tutustuen venevajakulttuuriin tai kierrellä lähisaaria, joissa on mahdollista rantautua vapailla rannoilla.

Ruokolahden melontareitti

Ruokolahden melontareitti on 110 kilometrin pituinen. Reitti lähtee pieniltä järviltä ja päättyy jokiosuuden ja historiallisten kanavien jälkeen Saimaan selkävesien kautta Ruokolahden keskustaan.

Lappeenrannan lähellä

Kaupunginlahti

Lappeenrannan kaupunginlahdella meloessa voi käydä levähtämässä laavulla, mutta reitillä kannattaa huomioida vilkas vene- ja laivaliikenne.

Alajoen reitti

Alajoen reitin pituus on noin 19 kilometriä ja koskia matkan varrella on viisi. Reitti on melottavissa alkukesällä runsaan veden aikaan.

Pien-Saimaa

Päivämelontaretken kohteeksi sopii Pien-Saimaa. Reitin varrella on useita rantautumispaikkoja.

Väliväylä Kouvolaan

Selällehän melonta on aivan oiva harrastus, koska siinä tulee kiertoliike, kun tekniikan vain oppii. — Pertti Närhi

Lappeenrannasta Kouvolaan kulkeva väliväylän melontareitti sopii tosimelojille, sillä matkan kuluu helposti useampi päivä. Matkan varrella olevat laavut tarjoavat yösijan. Väliväylä sopii myös päiväretkikohteeksi, sillä erityisesti Kannuskosken alueella on hyviä melontareittejä ja runsaasti pysähdyspaikkoja.

Kimmo Seppälä Saimaa ympäristöineen tarjoaa hyvät mahdollisuudet melontaan.

Melonta soveltuu lähes kaikille

Melonta soveltuu lähes kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Toki uimataito täytyy olla ja mahdolliset tasapainoon liittyvät häiriöt tiedostaa ja ymmärtää, jotta vesillä voi turvallisesti liikkua.

– Selällehän melonta on aivan oiva harrastus, koska siinä tulee kiertoliike, kun tekniikan vain oppii. Itse en ole tainnut koko uran aikana kaatua kanootilla muualla kuin koskessa, Saimaan ladun melontajaoston vetäjä Pertti Närhi kertoo.

Saimaa ympäristöineen tarjoaa hyvät mahdollisuudet melontaan. Koskireitit ja Saimaan suuret selät olosuhteineen täytyy kuitenkin huomioida tarvittavalla varovaisuudella.

Närhen mukaan ainakin Lappeenrannan seudulla melojien määrä on kasvanut kovasti viime vuosina. Saimaan ladun tämän kesän kaksi melontakurssia tulivat täyteen nopeasti, mutta koronavirus sotki suunnitelmia.

– Kurssit piti perua, mutta heinäkuun kurssia harkitaan vielä toteutettavaksi jossakin muodossa. Se on kuitenkin vähän hankalaa, koska koulutuksessa tulee lähikontaktia.

Melontaharrastusta suunnittevien kannattaa liittyä Saimaan ladun tai jonkin muun vastaavan ulkoiluyhdistyksen jäseneksi, sillä monet niistä vuokraavat kajakkeja nykyään vain jäsenilleen. Ainakin Saimaan latu myös edellyttää vuokraajilta riittäviä melontataitoja ja vesiliikennetietoja. Vuokrakanootteja voi tiedustella myös yksityisiltä palveluntarjoajilta eri puolilta maakuntaa. Ostettuna kajakki meloineen ja muine varusteineen maksaa tuhannesta kolmeen tuhanteen euroa.

