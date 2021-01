Catzin Veera Pirttinen ja Espanjassa pelaava Marianne Kalin EM-ryhmään

Koripallo

Vahvan alkukauden naisten Korisliigassa pelannut Veera Pirttinen on mukana Suomen naisten maajoukkueessa, joka matkustaa ensi sunnuntaina Portugalin Matosinhosissa pelattavaan EM-karsintakuplaan. Mukana on myös Espanjassa pelaava ex-Catz Marianne Kalin. Viidentoista pelaajan ryhmän tähti on Ragusassa Italian pääsarjaa pelaava Awak Kuier.

Suomi kohtaa 31.1.–7.2. pelattavissa otteluissa lohkovoittonsa ja kisapaikkansa jo varmistaneen Belgian sekä lohkokakkosen Ukrainan.