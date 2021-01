SaiPa lainasi 18-vuotiaan helsinkiläispuolustajan kanadalaisesta Red Deer Rebelsistä

All Over Press/Larry MacDougal

SaiPan pelaajarinkiin on liittynyt puolustaja Christoffer Sedoff. 18-vuotias Helsingin IFK:n kasvatti on Pohjois-Amerikan Western Hockey Leaguessa pelaavan Red Deer Rebelsin sopimuspelaaja. WHL on yksi Pohjois-Amerikan pääjuniorisarjoista.

SaiPaan Sedoff saapui lainasopimuksella, jota SaiPa voi halutessaan jatkaa kauden loppuun asti.

– Olen hyvin liikkuva kahden suunnan puolustaja. Hyvä syöttämään, Sedoff toteaa SaiPan tiedotteessa.

Sedoff valittiin vuonna 2017 Pohjola-leirin parhaaksi pelaajaksi. Sittemmin hän on vakiinnuttanut paikkansa ikäluokkansa maajoukkueissa.

Sedoff pelasi viime kauden Red Deer Rebelsissä. Täksi kaudeksi hän jäi toistaiseksi Suomeen, koska WHL-kauden alkamisajankohta oli ja on yhä avoinna pandemian vuoksi.

Sedoff on pelannut tällä kaudella seitsemän Mestis-ottelua FPS:ssä ja kuusi U20 SM-sarjaottelua HIFK:ssa.

Viikko sitten WHL-liiga päätti, että sen runkosarja pelataan tälläkin kaudella, mutta päätös kauden alkamispäivästä odottaa edelleen terveysviranomaisten hyväksyntää.

Sedoff harjoitteli SaiPan kanssa ensimmäisen kerran perjantaina.

SaiPan kausi jatkuu keskiviikkona, jolloin sen vieraaksi Kisapuistoon saapuu Tampereen Tappara. Torstaina Tappara voitti SaiPan Tampereella maalein 5–2.