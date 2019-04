Imatralla pelataan tänä keväänä historiallisia Mestiksen finaaleja. Tämä varmistui, kun Ketterä kukisti TuTo:n maanantai-iltana Turussa Mestiksen välierässä maalein 3—2 (2—0, 1—2, 0—0).

Ketterä otti välierissä puhtaan 4—0-voittosarjan ja jatkaa pelejä finaaleissa, joissa vastaan tulee KeuPa tai LeKi, joka tasoitti maanantaina voitot 2—2:een.

Ketterä otti pelin hallintaan iskemällä jo avauserässä taululle 2—0-vierasjohdon.

Joona Jääskeläinen laukoi avausmaalin runsaan 14 minuutin pelin jälkeen, kun imatralaiset pääsivät painamaan kahden pelaajan ylivoimalla peliä turkulaispäätyyn.

Jääskeläisen maaliin esityön teki Jesse Juntheikki, joka laukoi kolme minuuttia myöhemmin Ketterän jo 2—0-johtoon.

Ketterän maalijuhlat jatkuivat, kun Aku Kestilä karkasi hieman ennen toisen erän puoltaväliä alivoimalla maalintekoon. Vieraat johtivat jo 3—0-

Kotijoukkue TuTo heräsi Ketterän kolmen maalin johdossa. Niko Ahoniemi avasi kotijoukkueen maalitilin ja Matias Mattson toi viisi minuuttia myöhemmin turkulaiset jo maalin päähän Ketterästä.

Ketterän maalilta löytyi illan työn sankari Karolus Kaarlehto, joka torjui 46 laukausta ja piti joukkueen pystyssä loppuun asti. TuTo:n maalilla Julius Pohjanoksa torjui 24 kiekkoa.

Ketterä joutui Turun reissulle ilman yhtä avainpelaajaansa. Matias Mäntykivi oli kutsuttu Suomen alle 18-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen harjoitusleirille.

Leiri alkoi maanantaina Vierumäen urheiluopistolla ja valmistaa joukkuetta ikäluokan MM-kilpailuihin, jotka järjestetään 18. huhtikuuta alkaen Ruotsissa.

Mäntykivi, 17, on SaiPan sopimuspelaaja, mutta on pelannut Ketterässä lainasopimuksella tammikuun lopulta alkaen. Hän on vakiinnuttanut paikkansa imatralaisjoukkueen kärkiketjuissa ja ylivoimassa.