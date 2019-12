Gerard Mariaud saapui rahattomana Imatralle, asettui koristemaalarina Joutsenoon ja jäi Lappeenrantaan rakkaudesta Auliin

”Ensimmäinen havaintoni Suomeen tullessani oli, että puuta on paljon ja ne ovat kaikki suoria.” Eläkeiän kynnyksellä paluu Ranskaan on alkanut taas kaihertaa ja haussa on pikku talo jostain Alppien läheltä.