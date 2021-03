Suomessa on alle kymmenen arkkitehtitoimistoa, joilla on referenssejä isommista jäähallihankkeista.

Lappeenrannan uuden jäähallin rakennuttaja-arkkitehdin kilpailutus päättyi 11. maaliskuuta. Lappeenrannan toimitilojen projektipäällikön Ilkka Oksmanin mukaan tarjoukset on avattu, mutta niiden vertailu on vasta alkamassa valmistelutyöryhmässä, eikä tarjoajien määrästä, tarjousten sisällöstä tai aikataulusta voi vielä toistaiseksi kertoa mitään.

– Suomessa on 7–9 arkkitehtitoimistoa, joilla on referenssejä isommista jäähallihankkeista. Suurin osa niistä on ollut yhteydessä ja kysellyt aikatauluja jo aiemmin, Oksman arvioi tarjouskilpailun alkaessa.