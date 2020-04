Parvekejumppaa tarjolla ikääntyville nyt myös Lappeenrannassa – Jumpan voi tilata maksutta omaan taloyhtiöön liikuntatoimesta

Lappeenrannan liikuntatoimi on aloittanut parvekejumppien järjestämisen ikääntyville kaupunkilaisille. Jumpat on tarkoitettu etenkin ikääntyvien liikkumisen tueksi ja piristykseksi. Samanlaista parvekejumppaa on järjestetty jo Imatralla ja muuallakin Suomessa.

Ensimmäiset Lappeenrannan liikuntatoimen järjestämät parvekejumpat pidettiin tiistaina Lappeenrannan palvelukeskussäätiön taloissa Koivukodissa ja Luukkaankodissa.

Parvekejumpan voi tilata liikuntatoimelta maksutta myös oman taloyhtiön pihalle.

Liikunnanohjaaja Ulla Pyysalon mukaan parvekejumppa on matalan kynnyksen maksutonta liikuntaa, johon ei tarvita erillisiä välineitä. Mukaan osallistutaan joko omalta parvekkeelta tai ikkunan takaa ohjaajan liikkeitä seuraten.

– Jumppahetki kestää noin 10–15 minuuttia ja jokainen voi osallistua jumppaan omien voimavarojensa mukaan, Pyysalo kertoo Lappeenrannan kaupungin tiedotteessa.

Parvekejumpat korvaavat osaltaan ryhmäliikuntatunteja, jotka on peruttu koronavirustilanteen vuoksi.

– Omalla parvekkeella tai ikkunan takana tulee automaattisesti pidettyä riittävä etäisyys toisiin. Ja vaikka tämä on tarkoitettu ennen kaikkea piristykseksi, tämä on hyvä tapa lisätä liikuntaa etenkin nyt, kun suositellaan kotona oleskelua. Muuten liikkuminen voi olla etenkin ikäihmisillä todella vähäistä, Pyysalo toteaa tiedotteessa.