SaiPan nuorison koko kärkikaarti pelaa Kisapuistossa jatkossakin — Mäntykivi, Loimaranta, Markkanen, Ojantakanen ja Auvinen sopimuksiin

All Over Press/Mikko Lieri

SaiPa on kiinnittänyt koko nuorten pelaajiensa terävimmän kärjen jatkosopimuksilla Kisapuistoon. Lappeenrantalaisen liigajoukkueen vakiokaartiin jo kuuluvista pelaajista Veikko Loimaranta on tehnyt 2+1-vuotisen jatkosopimuksen ja NHL-varatun Matias Mäntykiven sopimuksessa ollut optio ensi kaudesta on käytetty.

Suoran kolmevuotisen sopimuksen SaiPan kanssa on tehnyt maalivahti Juho Markkanen, joka on vahvasti ehdolla alle 18-vuotiaiden MM-kisoihin tänä keväänä.

Lisäksi SaiPassa jatkavat liigajoukkueestakin tuttu hyökkääjä Valtteri Ojantakanen ja nuorten SM-liigajoukkueen maalivahti Severi Auvinen.

Ojantakasen sopimus on kaksivuotinen. SaiPa käytti Auvisen sopimuksessa olleen option yhdestä lisäkaudesta.

AOP/Miikka Jääskeläinen SaiPan keskushyökkääjä Veikko Loimaranta on onnistunut hyvin uransa ensimmäisissä liigaotteluissaan. Arkistokuva.

Loimaranta, 19, on noussut SaiPan liigajoukkueen valopilkuksi. Hän on ollut viime otteluissa SaiPan ykkössentteri ja tehnyt kaikkiaan liigauransa 21 ensimmäisessä ottelussa 3+1=4 pistettä.

Hän siirtyi täksi kaudeksi SaiPan nuorten SM-liigajoukkueeseen helsinkiläisestä Karhu-Kissoista ja pelasi sitä ennen Helsingin Jokerien junioreissa.

Loimarannan sopimuksen optiovuosi on seuran.

– Veikko on ottanut tällä kaudella todella isoja harppauksia. Hän on ollut isossa roolissa nuorissa ja käyttänyt hienosti mahdollisuutensa edustuksessa. Pelannut jopa yllättävän hyvällä tasolla. Töitä on toki vielä paljon edessä, että pystyy jatkuvasti pelaamaan isossa roolissa. Veikon yleispelaaminen ja henkilökohtainen taitotaso ovat hyvällä tasolla, urheilujohtaja Antti Tuomenoksa sanoo SaiPan tiedotteessa.

Mäntykivi, 18, on SaiPan oma huippukasvatti, NHL-seura Boston Bruinsin kuudennen kierroksen varaus ja viime kauden Mestis-mestari Imatran Ketterästä. Mäntykivi on pelannut SaiPassa 43 liigaottelua, joista tällä kaudella 37 tehoin 3+2=5.

– Oli selvää, että optio Mäntykiven kanssa käytetään. Uskomme, että hän pystyy ottamaan isoa roolia ensi kauden joukkueessa, Tuomenoksa toteaa SaiPan tiedotteessa.

Kai Skyttä Juho Markkanen on kehittynyt vauhdilla kuluvalla kaudella nuorten SM-liigassa. Arkistokuva.

Markkanen, 17, on kasvanut SaiPan junioripolkua pitkin tällä kaudella SaiPan nuorten SM-liigajoukkueen maalivahdiksi ja pelasi helmikuun puolivälissä kaksi ensimmäistä otteluaan miesten tasolla Imatran Ketterässä. Hän on noussut myös Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkueeseen ja on ollut vahva ehdokas ikäluokan tämän kauden MM-kisoihin.

– Juho on tullut tällä kaudella vähän puskista. Emme kaavailleet syksyllä näin isoa roolia A-nuorissa. Juho on kuitenkin erittäin urheilullinen ja tavoitteellinen. Mestis-pelitkin osoittivat potentiaalin ja hän on pystynyt murtautumaan maajoukkueeseen, Tuomenoksa toteaa tiedotteessa.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Rene Fasel kuitenkin kertoi sveitsiläiselle Blick-lehdelle sunnuntaina, että sekä miesten MM-kisat että alle 18-vuotiaiden MM-kisat mahdollisesti perutaan koronaviruksen vuoksi. Alle 18-vuotiaiden MM-kisat on tarkoitus järjestää Yhdysvalloissa huhtikuussa ja miesten MM-kisat Sveitsissä toukokuussa.

Ojantakanen, 19, saapui Loimarannan tavoin viime vuonna SaiPan nuorten SM-liigajoukkueeseen. Hän on pelannut SaiPassa jo kymmenen liigaotteluakin ja yhdeksän Mestis-ottelua Ketterässä.

– Myös Valtteri on ottanut ison rooli A-nuorissa. Hän on myös ollut Liiga-ringissä mukana, vaikkakin vielä pienillä peliminuuteilla. Lisäksi hän on osoittanut Mestiksessä, että pärjää miesten peleissä. Valtterin vahvuutena on se, että hän pyrkii hanakasti ratkaisuihin.

Auvinen, 18, on Helsingin Jokerien kasvatti, joka torjuu SaiPan junioreissa toista kauttaan. Hän saapui lappeenrantalaisseuraan Espoon Bluesista.

– Halusimme katsoa Severin kanssa hommaa vielä eteenpäin. Lahjoja Severillä on ja hän on kauden jälkimmäisellä puoliskolla mennyt hyvin eteenpäin.