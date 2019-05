Kolumni: Putoaako Suomi Tyynenmeren sarjaan?

Kauan ennen Leijonien mainetekoja ja suihkulähteissä kylpeviä kannattajia Suomi pelasi Squaw Valleyn olympialaisissa. Vuosi oli 1960.

Korkeaan ilmanalaan tottumaton leijonalauma jäi kisojen lohdutussarjaan, jossa vastaan asettuivat sellaiset lajin suurmaat kuin Australia ja Japani.

Tuolta ajalta on peräisin pilkallinen käsite Tyynenmeren sarja. Sinne putoamista on vuosikymmenten saatossa pelätty aina, kun Suomella on ollut jalkeilla erityisen heikolta vaikuttava kisaryhmä. Kuten nyt.

Slovakiassa perjantaina alkavissa MM-kisoissa leijonapaidassa nähdään peräti 18 ensikertalaista.

NHL-tähtien lukuisat poisjäännit ovat olleet kevään puheenaihe, kun samanaikaisesti kilpailijamaat marssittavat kaukaloon mitä hurjimpia tähtisikermiä.

Uutta on se, ettei MM-komennus tunnu enää kiinnostavan edes suomalaisia KHL-pelaajia.

Leijonien ainoat NHL-avut ovat Juho Lammikko ja Henri Jokiharju, joiden yhteenlaskettu NHL-maalien määrä on pyöreä nolla.

Väkisinkin alkaa kuitenkin vaikuttaa siltä, että maan tähtikatraan ja jääkiekkoliiton välillä on tällä hetkellä jotain pahasti solmussa, vaikka lähes kaikilta pelaajilta löytyykin ihan järkeenkäypä syy poisjäännille kevään kiekkokarnevaalista.

Päävalmentajaksi palannut Jukka Jalonen ei ole poisjääneiden perään surkutellut, vaan on ennemminkin ärhennellyt asiasta kysyneille toimittajille.

Aihe varmasti kyllästyttää kokenutta leijonaluotsia, eikä hän tietenkään ala kieltäytymisiä muutenkaan sen enempää harmitella, sillä olisihan se samalla melkoinen pyllistys hänen johtamaansa kisajoukkuetta kohtaan.

Tietenkin on pelaajien oma päätös, haluavatko he jatkaa kauttaan MM-kisoissa vai eivät.

Florida Panthers eväsi Aleksander Barkovin kisamatkan vammojen takia. Jos hänet olisi saatu mukaan, olisi se todennäköisesti käynnistänyt lumipalloefektin, jonka myötä leijonaryhmä olisi huomattavasti tämänhetkistä vahvempi tai ainakin nimekkäämpi.

Nykymuotoisissa MM-kisoissa Suomi on selviytynyt joka kerta puolivälierävaiheeseen asti. Miten käy nyt, sillä kisojen alkuohjelmaa voisi luonnehtia lievästi sanottuna haastavaksi?

Ensimmäisinä vastaan asettuvat Kanada, Slovakia ja Yhdysvallat. Pohjois-Amerikan maat vilisevät lajin kirkkaimpia tähtiä, kisaisäntä puolestaan pelaa hurmioituneen kotiyleisönsä edessä.

Kolme ottelua, kolme tappiota olisi katastrofialku Košicessa.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimittaja.