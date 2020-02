Tuomas Tujulan tavoite on olla autokuntansa johtava kuljettaja ja ajaa itselleen ammattilaissopimus Lamborghinille.

Lappeenrantalainen Tuomas Tujula ajaa ensi kaudella Lamborghinin tehdastiimissä GT3-luokassa Italian Super GT -sarjassa.

Tujula, 23, kilpailee entisen F1-kuljettajan Vicenzo Sospirin VSR-tallissa sarjan sprinttiosakilpailuissa yhdessä hollantilaisen Danny Kroesin kanssa.

– Kalusto ja tehtaan puolelta tuleva tuki ovat kunnossa. Minulla on jalka niin sanotusti hyvin oven välissä, jonka toisella puolella on autourheilun täysammattilaisuus. Oman unelmani eli ammattilaispaikan saavuttaminen on enää omasta tekemisestäni kiinni, Tujula toteaa.

Tujula siirtyi kauden 2016 jälkeen formuloista GT-autoihin. Hän voitti Lamborghini Super Trofeo -sarjan vuonna 2017 Aaro Vainion kanssa.

Viime kaudella Tujula kilpaili GT3-luokan kalustolla kansainvälisessä GT Open -sarjassa Keski-Euroopassa ja sijoittui ProAm-luokassa neljänneksi.

Alkavalla kaudella Tujulan tavoite on olla autokuntansa johtava kuljettaja ja ajaa itselleen ammattilaissopimus Lamborghinille.

– Toki paljon on vielä itsellänikin opittavaa, mutta haluan ulosmitata sataprosenttisesti oman osaamiseni, kehittyä kauden aikana kuljettajana lisää ja antaa Lamborghinille sellaiset näytöt, että ensi vuonna ajan autonvalmistajan virallisena tehdaskuljettajana, Tujula sanoo.

Italian Super GT-sarjassa ajetaan kahdeksan osakilpailua, joista neljä on kahden osakilpailun sprinttiviikonloppua ja toiset neljä on kolmen tunnin mittaisia endurance-osakilpailuja.

Sarja käynnistyy 14.–15. toukokuuta Monzan moottoriradalta Italiasta ja päättyy 16.–18. lokakuuta samaiselle radalle. Sarjan kaikki osakilpailut ajetaan Italiassa.