Kymi Cupin päätösosakilpailuun osallistui 40 nuorta kuljettajaa tiistai-iltana Imatralla Saarlammen radalla

Kartingin Kymi Cupin neljäs ja samalla viimeinen osakilpailu ajettiin tiistai-iltana Imatralla Saarlammen radalla.

Kymi Cup on neliosainen sarja, jossa kilpailut ajettiin Imatran lisäksi Kouvolassa, Lappeenrannassa sekä Kotkassa. Kilpailut järjestettiin talkoilla Kouvolan FK-kerhon, Lappeenrannan urheiluautoilijoiden, Kotkan FK-kerhon sekä Saimaan Kartingin kesken.

Tiistain Imatran osakilpailu oli samalla myös juhlakilpailu, kun Imatran karting-rata täyttää tänä kesänä 30 vuotta. Tiistain kilpailuun oli tullut kisaajia neljän järjestäjäseuran lisäksi myös Joensuusta ja jopa Vihdistä asti.

— Olen hieman yllättynyt, että Vihdistä asti tuli ajajia. Tällä kertaa mukana on noin 40 kuljettajaa, joka on hieman normaalia enemmän, Kymi Cupin rahastonhoitaja ja Saimaan Karting ry:n sihteeri Niina Ovaska kertoo.

Nuorimmat osallistujat olivat Cadet-luokassa, johon voi osallistua kuusivuotiaana.

Santeri Tynkkynen Ruokolahtelainen Moona Kamunen on itse valinnut ajopelinsä värityksen. Lempivärit ovat violetti ja pinkki.

Moona Kamunen kiertää kisoja isänsä kanssa

Ruokolahtelainen Moona Kamunen, 11, oli saapunut iloisin mielin kotiradalle kilpailemaan. Kamunen aloitti kartingin ajamisen viime kesänä pikkuveljen innoittamana.

Kamunen käy Saarlammen radalla ajamassa viikoittain. Kymi Cupin lisäksi Kamunen on kiertänyt Savo Cupin osakilpailuita. Kilpailut ovat menneet hänen mukaansa hyvin.

— Mitään päätavoitteita minulla ei ole. Nyt ollaan kierretty kisoja harjoittelun kannalta, mutta aina on tavoitteena päästä palkintokorokkeelle, hän sanoo.

Kamusen mielestä karting-harrastuksessa parasta on vauhti. Hänen karting-autonsa kulkee radasta riippuen noin 80—85 kilometriä tunnissa, joillakin radoilla jopa yli 90/kmh.

— Se on parasta, kun pääsee menemään kovaa, hän iloitsee.

Kilpailuissa mukana kiertää isä Riku Kamunen, joka toimii mekaanikkona, sekä isän roolissa myös sponsorina. Hänen mukaansa aikaa harrastukseen menee niin paljon kuin sitä on, samoin kuin rahaa.

— Joku joskus sanoi, että jos ei mene kaikki rahat tähän, niin silloin ei ole tosissaan. Omalla mittapuulla sitä rahaa menee paljon, isä Riku Kamunen naurahtaa.

Huuhtanen harjoittelee kohti SM-kisoja

Imatralainen Miko Huuhtanen, 12, on harrastanut kartingia jo kahdeksan vuotta. Huuhtasen pääpaino ajamisessa on SM-sarjassa, mutta hän osallistui tiistaina myös Kymi Cupin osakilpailuun kotiradallaan.

— Otan nämä enemmänkin harjoituksen kannalta. Tavoitteena on kuitenkin voittaa, nuori kuljettaja veisteli ennen kilpailua.

Santeri Tynkkynen Miko Huuhtanen tavoitteli kotikilpailusta voittoa.

Ensi viikonloppuna edessä on SM-sarjan päätösosakilpailu Kouvolassa. Siellä Huuhtasen tavoitteena on olla kymmenen parhaan joukossa. Kausi on mennyt vaihtelevasti.

— Alkukausi meni aika huonosti, kun runko oli niin löysä. Vantaalla aika-ajot menivät hyvin, mutta finaalissa tuli ongelmia, hän muistelee edellisiä kisoja.

Huuhtanen on OKj-luokan SM-sarjassa pisteissä sijalla 22. Huuhtaselta jäi edellinen osakilpailu välistä. Jokaisessa SM-sarjan osakilpailussa ajetaan kaksi lähtöä.