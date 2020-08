Nuori ratsastaja Eveliina Liukkonen noutaa Coolmanin kotilaitumeltaan kuvattavaksi Savitaipaleella. Ruunan päätä suojaa kärpäshuppu. Hevosille kesäajat eivät ole aina mukavia.

– Huppua on käytetty, sillä hevosilla alkavat silmät vuotaa. Kaikki eivät sitä suostu pitämään. Tälläkin se löytyy välillä pellolta, vaikka antaa laittaa sen aina ihan suosiolla, kertoo Eveliinan äiti ja LauKan ratsutilaa pitävä Karoliina Laurila.

Loppukesästä laitumella käyskentelevien hevosten ympärillä pörrää hirveät määrät pieniä kärpäsiä. Keväällä vaivaavat ensin mäkäräiset, sitten tulevat paarmat, pienet kärpäset ja lopulta hirvikärpäset. Pienistä kiusankappaleista polttiaisia riittää koko ajan alkukeväästä loppusyksyyn.

17-vuotias Eveliina Liukkonen kuuluu ratsastajaliiton juniorien haastajaryhmään. Ensimmäistä kertaa hänet laitettiin ponin selkään kuuden kuukauden ikäisenä, kun hän oppi istumaan. Siitä se lähti.

– Hevosia on ollut aina ympärillä. Koko elämäni olen harrastanut ratsastusta. Äiti on pitänyt ratsastuskoulua, Liukkonen kertoo.

Esteratsastus on nuoren savitaipalelaisen päälaji, kouluratsastus on sen rinnalla pakollinen laji.

– Hevosilla ei voi hypätä joka päivä, joten pääsääntöisesti ratsastaminen on perus kouluratsastusta. Lajivalinta on kuitenkin este.

Ponista kohti hevosta

Ratsuryhmä-seuraa edustava Liukkonen kilpaili ensimmäisen kerran seuratasolla ponilla yhdeksänvuotiaana. Sitten poni vaihtui isompaan esteponiin, luokat nousivat ja lopulta alla oli 600-kiloinen täysikasvuinen hevonen, joita hänellä on ehtinyt olla jo useampi.

Liukkonen kilpailee myös Coolmanilla, mutta nykyinen ykköshevonen on Galerno, joka tuli puolitoista vuotta sitten Hollannista.

Maajoukkuevalmennuksessa Liukkonen alkoi käydä jo lapsiratsastajana. Viime talvena reissattiin leiriviikonlopuilla Ypäjällä, niitä oli kolme syksyllä ja kolme keväällä.

Kisat ovat vain jääneet vähille koronan takia. Ennen epidemian puhkeamista kevättalvella ehti olla yhdet kisat, toiset olivat heinäkuun puolivälin jälkeen. Kiuruvedellä käydyissä Future Challenge -kisoissa Liukkonen sijoittui luokassaan hienosti toiseksi. Future Challenget ovat avoimet nuorille ja junioriratsastajille. Se oli samalla toinen kerta, kun hän hyppäsi hevosella kilpailussa korkeutta 130–140-senttisistä esteistä.

Jännitys kutkuttaa

Liukkosen mielestä parasta ratsastuksessa on se pieni jännitys, joka varsinkin esteratsastuksessa on läsnä.

– Tuntuu kivalta, kun voi tehdä yhteistyötä itseäni kookkaamman eläimen kanssa. Siitä tulee tietynlaista adrenaliinia, kun mennään kilparadalle ja siellä pitää onnistua.

Hevoset eivät ole pelkästään harrastusvälineitä ja kilpakumppaneita, vaan niihin kasvaa kiinni, kun karvaisesta ponista kehittyy jalo kilpaeläin.

– Ne ovat niin isoja ja ihania, ihan ystäviä.

Coolmanilla Liukkonen on ratsastanut vuoden päivät.

– Hän on hyvin älykäs ja kiltti kaveri. Hänen kanssaan on oikein kiva touhuta.

Laurila kuvailee, että Coolman ei ole niinkään cool, vaan ennemmin vähän kuumahko ja energinen hevonen.

– Se on aina tosi innolla töissä. Autotermein sillä on V8-moottori.

SM-kisat mietinnässä

Kilpaileminen on urheilun suola, ja kisoja on vielä edessä. Suomen mestaruudet ratkotaan elokuun lopulla Kauhavan Powerparkissa, mutta ykköshevonen loukkaantumisen takia osanottoa vielä mietitään LauKan tallilla.

– Se on tällaista näiden hevosten kanssa. Yhtenä päivänä kaikki sujuu ja on suuret suunnitelmat, seuraavana päivänä se saattaakin jo ontua. Se on kuitenkin elävä eläin, ei mikään pelkkä urheiluväline, Laurila muistuttaa.

Syksyllä alkaa hallikausi, mikäli korona ei sulje paikkoja. Yleensä kilpailukausi jatkuu joulukuun alkuun asti.

Liukkoselle ensi vuosi on viimeinen juniorivuosi ratsastajana. Sen jälkeen ura jatkuu nuorten sarjassa ja hän haluaa satsata kehityksen eteen.

– Haluaisin lähteä kovasti ulkomaille valmentautumaan ja kilpailemaan. Saksa, Hollanti, Belgia, Ruotsikin olisi ihan mielenkiintoinen. Huippua kohden kovasti yritetään päästä. Se vaatii ahkeraa työtä ja positiivista asennetta.

Välivuoden vietossa

Peruskoulun jälkeen Liukkonen vietti välivuoden. Lukio ei ollut edes harkinnassa, vaan opinpolku jatkuu pian hevosalan opinnoilla Harjun oppimiskeskuksessa. Kolmevuotisessa koulutuksessa perustutkinnon jälkeen valitaan jokin erikoistumisala, kuten ratsastuksen ohjaaja, ratsuttaja tai kengittäjä.

Liukkonen aikoo opiskella koulutussopimuksella ja käy lähijaksot Harjussa.

– Opiskelu ja ratsastus on haastava yhdistelmä. Kahta kisahevosta ei ole mahdollista siirtää kotitallista mihinkään muualle, kuten koulun talliin, Laurila perustelee.

Liukkosen ponivuosien ja hevosen alkuvuosien valmentaja oli Petri Tolmunen. Nykyään häntä valmentavat juniorien ja nuorten maajoukkuevalmentaja Sanna Backlund sekä Ville Kulkas.

Savitaipalelainen on myös kuulunut monet vuodet Lappeenrannassa toimivaan aluevalmennusrinkiin, jossa häntä on viimeiset vuodet valmentanut Tuomas Jauhiainen.

Välillä valmennusta täytyy hakea myös muista kaupungeista, mikä monesti tarkoittaa useamman tunnin ajomatkaa yhteen suuntaan.

– Koko päivä menee silloin, Liukkonen toteaa.

Ei kuitenkaan ihan aina. Valmentajista Kulkas käy myös Kouvolassa, jonne LauKan ratsutilalta Savitaipaleelta ajaa noin tunnin.