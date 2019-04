Kommentti: SaiPa katsoi kioskinmyyjänä Ketterän kansanjuhlaa — Seuraava peli imatralaisten on syytä viedä taas kotihalliin

Taukoamaton virta tyytyväisiä ihmisiä virtasi kohti Tirilän työväentalon pihaa. Ketterä täytti Kisapuiston Mestiksen ensimmäisessä finaaliottelussa ja aiheutti hetken ruuhkan ja parkkikaaoksen kilometrin säteellä jäähallista.

Innokkaimmat olivat jo viemässä kaikkia Mestiksen finaalipelejä Kisapuistoon, mutta seura ei voi kadota juuriltaan. Kritiikkiä yhden pelin siirrosta Ketterä sai jo joiltain imatralaisilta, mutta suurin joukko taisi sittenkin ymmärtää. Ainakin tiistain kansanjuhlan jälkeen tekoa on mahdoton kritisoida.

Tällä peliliikkeellä imatralaiset pääsevät kaudesta taloudellisesti miinukselta plussalle. Urheilullisesti joukkueen hyppy on jo korkealla riman yläpuolella kävi loppuotteluissa miten tahansa.

Yhden pelin ihme

Kyynisesti voi arvioida, että lappeenrantalaiset sietävät imatralaisen joukkueen kannattamista massamittakaavalla kerran, mutta toisella kerralla uutuudenviehätystä ei enää olisi. Samalla tavalla kaikkien otteluiden vieminen naapurikaupunkiin olisi karhunpalvelus imatralaiselle jääkiekolle ja Ketterän suhteelle vakiokannattajiin. Rahalla ei voi ostaa sieluja.

Pienemmät, mutta edelleen hienot kiekkojuhlat jatkuvat loppuunmyydyssä Ukonniemen hallissa.

Liiga mesenaattina

Jääkiekkoliiton ja Liigan marraskuussa tekemä yhteistyösopimus on elintärkeä suomalaisen jääkiekon ja Mestiksen kannalta, sillä divari on taloudellisesti raaka sarja, jos yrittää tehdä asioita ammattimaisesti. Liigan suora tuki Mestikselle on jatkossa joka kausi 600 000 euroa ja lisää tukea tulee esimerkiksi pelaajaliikenteen ja erilaisten kehityshankkeiden kautta, jolloin potti nousee miljoonatasolle.

Ilman hengissä pysyvää kasvattajasarjaa Liigaan ei saada uusia nuoria pelaajia. Nuorten SM-liiga on tällä hetkellä sekä heikko että kaukana miesten tasosta. Mestiksen status taas heikkeni, kun KooKoo, Sport ja Jukurit nostettiin ylös.

Kun maailma imee tähtipelaajat Suomesta, korvaajia on löydyttävä, jos Liiga haluaa pysyä elinvoimaisena. Siitä kannattaa maksaa ja antaa ainakin murusien tippua tv-tasolta.

SaiPa jäi sivustakatsojaksi

Liiga-SaiPan kannalta kiusallista tiistain kiekkojuhlassa oli se, että se oli mukana vain kioskin myyjänä. Samanlaista ilmiötä se ei saanut rakennettua missään vaiheessa omaa kauttaan.

Suljetun Liigan kritisoijille Ketterä-ilmiö näyttää, että kiihkeää kiekkoelämää voi syntyä ilman karsintojakin.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimituksen esimies