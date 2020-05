Liigaottelut palaavat MTV:n valikoimiin ensi kaudella, Telia järjestelee tv-tuotantonsa uusiksi

Jääkiekkoliigaa voi ensi kaudella seurata Telia TV:n lisäksi myös MTV:n hallinnoimilla C More -kanavilla.

Telia on keskittänyt tv-sisällöntuotantonsa uuteen TV/media-liiketoimintayksikköön, johon Suomessa kuuluvat Telia TV, MTV ja C More.

Yhteistyön myötä jääkiekkoliigan tv-tuotanto siirtyy MTV:lle ja Liiga liittyy osaksi MTV:n näyttävää urheilutarjontaa, kertoo Telia tiedotteessaan.

Liigalähetyksiä varten Telian rakentama etätuotantokokonaisuus ja tekninen kalusto säilyvät liigan televisiotuotannon perustana. Myös Telian käyttöön ottama Wisehockey-älykiekkojärjestelmä ja sen tarjoama data säilyy lähetysten yhtenä kivijalkana. Älykiekkojärjestelmä on kehitetty yhdessä Bitwisen ja Liigan kanssa.

Tarkemmin tuotteistaan ja tavoista ostaa liigaotteluita katsottavaksi yhtiö aikoo kertoa lähempänä liigakauden alkua.

MTV3 esitti Liigaa vuosina 1993–2005. Kolmoskanava vastasi jääkiekon pääsarjan televisioinnista vuosina 1989–1992. Myöhemmin oikeudet ovat vuorollaan olleet Canal+:lla, UrhoTV:llä, Nelosella ja vuodesta 2018 alkaen Telialla.

Juttua muokattu 11.5.2020 klo 12.45: Täydennetty jutun loppuun Liigan tv- ja mediaoikeuksien haltijat.