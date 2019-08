Vitjaz pöllytti SaiPan Kisapuiston ainoassa harjoitusottelussa

Ero KHL-joukkueen ja kotoisen Liigan joukkueiden välillä on varsin selvä. Ainakin, jos mittatikkuna käytetään elokuisia harjoitusotteluita.

Tiistaina Pelicansin 8—1-lukemin möyhentänyt Vitjaz Podolski jäi maalia pienempiin lukemiin, kun se kävi Lappeenrannassa SaiPan vieraana. Nyt lukemat olivat 1—7 (0—1, 0—3, 1—3) vieraiden hyväksi.

— Ei ehkä ihan ymmärretty, ketä oli vastassa. Vastustaja oli pelinopeudessa vähän eri tahdissa. Ne luistelivat nopeammin, laukoivat nopeammin ja syöttivät nopeammin, SaiPan päävalmentaja Tero Lehterä löysi nopeasti erot joukkueiden välillä.

KHL-joukkueiden kauteen valmistautuminen on elokuussa jo täydessä vauhdissa ja pelejäkin on alla huomattavasti enemmän kuin suomalaisilla joukkueilla. SaiPa on pelannut viikon aikana kauden kolme ensimmäistä otteluaan. Tuloksena on ollut kaksi niukkaa tappiota liigajoukkueille ja selvempi KHL-porukalle.

— Paljon on töitä vielä tehtävänä, mutta paljon on viikossa menty eteenpäinkin. Tänään tuli paljon henkilökohtaisia virheitä, Lehterä näki.

Lehterän mukaan se osa joukkueesta, joka on tähän mennessä harjoitellun sisäistänyt, näytti sen myös kentällä.

— He saivat hyökkäyksiin lähdöt toimimaan tänäänkin.

Pääpaino tämän hetken tekemisessä on hyökkäyksen rakentamisessa ja pelitavan luomisessa.

Luottonimenä jälleen Oksanen

Yksi Lehterän vihkoon plusmerkinnän saaneista oli Emil Oksanen. Oksanen siirtyi hierarkiassa ykkösketjun laitaan pelipäivän aikana, kun Elmeri Kaksonen jäi sivuun kokoonpanosta.

Lehterän mukaan mistään vakavammasta ei ole kyse. Pienien kolhujen kanssa ei vain haluttu ottaa turhia riskejä. Oksanen kiitti vastuusta ja sai pelata myös ykkösylivoimassa.

— Itsellä on vielä vähän hakemista, viimeksi ennen näitä harjoitusotteluita pelasin viime tammikuussa.

Vaikka viime kausi oli laitahyökkääjältä rikkonainen, on pelaaja valmis uuteen kauteen.

— Olen kyllä ehjä. Sain alle ehjän kesäharjoittelun ja odotan innolla uutta kautta.

Tuleva kapteenisto vielä arvoitus

Ottelun lopulla tulleesta reilusta ylivoima-ajasta ja parista laukaisupaikasta huolimatta tehot jäivät odottamaan tärkeämpiä pelejä. SaiPan ainoan maalin iski Mikael Kuronen. Esityön tekivät tällä viikolla kapteenina toimiva Santeri Virtanen ja puolustajahankinta Mario Grman.

Niin, kuka valitsee joukkueelle kapteenin?

— Kyllä me sitten ulos tullaan, kun tiedetään mikä kirjain kenelläkin on rinnassa. Joukkue valitsee kapteenin, Lehterä sanoi.

Ei valmennus?

— Joukkue valitsee joukkueen omilla kriteereillä. Valmennus tietysti pyrkii auttamaan valinnassa, Lehterä täsmensi.