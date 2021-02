SaiPa salibandy pelaa paikasta Suomen parhaiden joukkoon – "Jos nousu nyt tulee hyvä joukkue kaatamalla, sitten me sinne varmasti kuulumme"

SaiPa salibandyn kauden huipennus koittaa koronarajoitusten katveessa. SaiPa aloittaa lauantaina naisten F-liigan pudotuspelien karsintasarjan, jonka kautta se voi edetä parhaimmillaan jopa mestariksi.

Joukkue kokoontui perjantai-iltana viimeistelyharjoituksiin Joutsenohalliin.

– Hyvältä näyttää. Joukkueessa on mukava fiilis. Pientä jännitystä, odottava ilmapiiri. Vähän tarkoituksella luommekin sinne sellaista pleijarihenkeä, jotta uudetkin likat oppivat ja saavat kokemuksen tulevaisuutta varten siitä, mitä tämä on, SaiPan päävalmentaja Toni Soikkeli kertoo.

Vastus on kova alusta asti. Urheilutalolle saapuva helsinkiläinen EräViikingit oli kahdeksan joukkueen A-lohkon jumbo, mutta jäi vain viiden pisteen päähän suorasta pudotuspelipaikasta.

EräViikingit on Soikkelin mukaan parasta, mitä SaiPa voi tähän paikkaan vastaansa saada. Todellinen mittari.

Paras viidestä -ottelusarjan voittaja pelaa ensi kaudella A-lohkossa.

– Jos pystymme pärjäämään, voimme sitten ajatellakin A-sarjapaikkaa. Jos emme pysty heitä kolmesti voittamaan, tämä sarja on meille oikea paikka kehittyä vielä vuosi.

Kai Skyttä Kapteeni Liisa Laapio (kesk.) muodostaa toimivan ja tehokkaan hyökkäysvitjan Charlotta Seppäläisen ja Juuli Hakkaraisen kanssa. Arkistokuva.

Huippukausi, vaan ei kiire

Kova on SaiPakin. Lappeenrantalaiset voittivat B-lohkon ja keräsivät 18 ottelussa vakuuttavan maalieron 128–44.

– Kautemme on ollut juuri niin hyvä kuin miltä tuloskin vaikuttaa. Mustia hetkiä on tullut aika vähän. On iso juttu, että pystyimme kuittaamaan lohkovoiton, Soikkeli toteaa.

SaiPan kapteenisto Liisa Laapio, Sofia Sinkko ja Juuli Hakkarainen totesi runkosarjan alla, että joukkueen harjoituskausi oli ollut huomattavan ehjä ja laadukas.

Tehty työ näkyi kaukalossa kauden alusta asti. SaiPa on pelannut tehokasta ja näyttävää salibandya, jonka johdattamana joukkue on nyt tavoitteensa äärellä.

SaiPan tähtäimessä on eteläkarjalaisen salibandyn nostaminen takaisin korkeimmalle tasolle, eli F-liigan A-lohkoon.

Mikä tärkeintä, SaiPalla on tällä hetkellä selkeä linja, kuinka naisten edustusjoukkuetta ja sen toimintaa kehitetään.

Meillä ei ole mikään hätä ylös. Koetamme edetä fiksusti. — Toni Soikkeli

– Meillä ei ole mikään hätä ylös. Koetamme edetä fiksusti. Jos nousu nyt tulee hyvä joukkue kaatamalla, sitten me sinne varmasti kuulumme.

Kai Skyttä Jenni Saalasti (oik.) on vakiinnuttanut paikkansa SaiPan ykkösketjussa. Arkistokuva.

SaiPalla leveyttä ja terävyyttä

SaiPan parhaat maalintekijät runkosarjassa olivat Miisa Turunen ja Juuli Hakkarainen. Kaksikko laukoi runkosarjassa yhteensä 437 kertaa ja SaiPan kaikki muut pelaajat yhteensä 678.

Toisaalta maalintekotaitoa SaiPasta löytyy laajalti, sillä vähintään kahteen tehtyyn maaliin ylsi runkosarjassa 13 muutakin pelaajaa, joista kymmenen maalin rajapyykin ylittivät Silva Jääskeläinen, Elina Suutari ja Charlotta Seppäläinen.

SaiPa peluuttaa kolmea ketjua, joiden kokoonpanot ovat myös vakioituneet, mikä tiivistää viisikoiden toimintaa sarjan huippumaalivahtien Miia Maarasen ja Minna Paasun edessä.

– Meillä on laaja rosteri, jonka kärki kestää vertailun heihin, Soikkeli tiivistää.

Soikkelin mukaan SaiPan tapa karvata on tärkeä syy siihen, kuinka vähän joukkue on maaleja päästänyt.

– Karvauksemme ei ole huonoa, vaikka se ei olekaan niin puolustava tyyli kuin miten omatkin joukkueeni ovat pelanneet aiemmin.

Kai Skyttä Nuori pisterohmu Miisa Turunen saalisti Kuopiossa pisteet 2+2, jotka nostivat hänet naisten liigan B-lohkon pistepörssin voittajaksi. Arkistokuva.

Vastassa Suomen kenttien parhaita hyökkääjiä

EräViikinkien ykköstähti ja ykkössentteri Taru Nordman voitti viime kaudella A-lohkon pistepörssin 21 ottelun tehoillaan 22+20=42. Tällä kaudella hän on kärsinyt loukkaantumisista, mutta on tehnyt silti 11 ottelussa kovat 9+10=19 pistettä.

EräViikinkien Sofia Mittentag sijoittui tällä kaudella A-lohkon pistepörssissä toiseksi 21 ottelun lukemillaan 23+10=33.

Mittentagin lisäksi EräViikingeissä on neljä muutakin 19-vuotiaiden maajoukkuepelaajaa ja naisten maajoukkueestakin puolustaja Mirva Laitinen.

Helsinkiläisten luottopelaajiin kuuluu myös Jenni Torkki, joka on voittanut SB-Prossa kaksi Suomen mestaruutta.

Soikkeli toivoo, että kaikki SaiPan pelaajat uskaltavat pelata karsintasarjassa paineetta omaa, rohkeaa peliään.

– Silloin saamme annettua kaiken, minkä osaamme ja näemme oikeasti, mihin se riittää.