Lappeenrannan SaiPa on jääkiekon liigakauden alkajaisiksi joutunut painimaan Kisapuiston jäähallin teknisten ongelmien kanssa. Viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Viljakainen sanoo, että Ikääntyneessä hallissa moni asia kaipaisi kunnostusta

Viljakaisen mukaan esimerkiksi hallin kaiutinjärjestelmät ovat pahasti ajasta jäljessä. Osasta kaiuttimista ei tahdo kuulua mitään samaan aikaan, kun toisista ääni kuuluu liiankin kova.

— Ennen jokaista ottelutapahtumaa olemme pikkaisen kädet ristissä, että tekniikka pelaisi. Meillä on hieno tapahtuma ja tunnelma, mutta valitettavasti nämä verottavat viihtyvyyttä.

Näkyvimmän ongelman on aiheuttanut hallin vuonna 2009 käyttöön otettu mediakuutio. Mediakuution seisomakatsomon suuntaan osoittava ruutu lopetti toimintansa juuri ennen kauden käynnistymistä.

— Mediakuutio on toiminut pyhällä hengellä jo pitkään. Kuvan heijastavaa tykkiä on uusittu ja korjattu. Kaikki toimi vielä jokin aika sitten, mutta pelinalusviikolla seisomakatsomon tykki hiipui täysin ja on tällä hetkellä pimeänä.

Tilanteeseen pyritään keksimään tyydyttävää ratkaisua lähiaikoina. Mediakuution korjaaminen ei viimeisiä vuosiaan palvelevassa hallissa ole kannattavaa.

— Ei ole järkeä investoida kalliiseen tykkiin. Nyt kartoitamme, miten saisimme seisomakatsomoon isohkot televisioruudut, joista näkisi hidastukset ja muut tapahtumat. Olemme myyneet mainoksia mediakuutiolle. Olemme vastuussa mainostajille, että ne näkyvät myös seisomakatsomossa.

Turo Ulvinen, Turo Ulvinen Mediakuutio palvelee vielä muihin suuntiin, mutta seisomakatsomoon osoittava ruutu on pimeänä. Arkistokuva.

SaiPassa odotellaan suurella mielenkiinnolla syksyn päätöksiä Lappeenrannan uuden jäähallin rakentamissuunnitelmista. Uutta hallia odotellessa vanhaan vuonna 1972 avattuun halliin täytyy kuitenkin investoida katsojien viihtyvyyden takaamiseksi.

Syksyn korjausohjelmassa on muun muassa hallin televisioiden uusiminen, kun käytävien vanhat kuvaputkitelevisiot siirtyvät historiaan ja tilalle asennetaan uusia. Lisäksi halliin vedetään kilometrin verran hd-kaapelia parantamaan yhteyksiä.

— Mietimme, mitä kannattaa muutaman vuoden jänteelle tehdä. Mietitään, minkä kanssa sinnitellään ja mitä on pakko uusia. Palveluiden pitää toimia.

Uutta mediakuutiota vanhaan halliin ei hankita.

— Se olisi typerä investointi tässä vaiheessa. Puhutaan ainakin kymmenen vuoden investoinnista. Odotamme jäähallipäätöksiä suurella mielenkiinnolla.