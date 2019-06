Valkeapää ja Pehkonen rukkaset kädessä Virossa — Hiiu Stadionin infra pitää rakentaa alusta loppuun ennen IPV:n ja Tahkon superin ottelua

Urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapään ja myynti- ja markkinointipäällikkö Mikko Pehkosen kädet ovat täynnä töitä ennen kuin kaikki on Tallinnassa valmista IPV:n ja Tahkon miesten Superpesiksen otteluun. Kaksikko on ollut torstaista lähtien rakentamassa kahden matkatoimiston työntekijän kanssa pesistapahtumaa.

Suomen kansallispeli palaa Viroon 25 vuoden tauon jälkeen. Pelipäivä lauantai alkaa maaottelulla Viro—Suomi.

Tuhat katsojaa on hyvä suoritus. — Jani Valkeapää

IPV:n joukkue matkasi Tallinnaan perjantaina, Tahko vasta lauantaiaamuna. Pois joukkueet lähtevät heti peli-iltana viimeisellä lautalla, sillä ne kohtaavat uudelleen sunnuntaina Hyvinkäällä.

Kaikki rakennettava

Valkeapää joukkoineen on jo kokenut ulkomaisten tapahtumien järjestäjä, sillä Espanjan Aurinkorannikolla on pelattu IPV:n järjestämänä jo kolmena keväänä miesten ja naisten Superpesiksen otteluita ja kerran on käyty Viipurissa.

Tallinnassa alkuperäisestä pelipaikasta (Sportland Areena) jouduttiin luopumaan, koska lauantaina siellä pelataan Viron jalkapallomaajoukkueen EM-karsintaottelu, eikä samalla stadionalueella saa UEFAn mukaan olla toista tapahtumaa. Ottelu siirrettiin pelattavaksi Hiiu Stadionille, ja valmistelut piti Valkeapään mukaan tehdä kahteen kertaan. Esimerkiksi VIP-tilat olisivat olleet Sportland Areenan vieressä olevalla A Le Coq -stadionilla valmiina.

— Pelipaikan vaihto toi tietynlaisen haasteen. Pelin kannalta kenttä on parempi, sillä se on avarampi, mutta infra teettää töitä ja etäisyys keskustasta on pitempi.

Suomesta paikalle tulevat tuomarit ja toimitsijat ja kentän varustus kalkkikärryistä syöttölautaseen. Apuna järjestelyissä on jalkapalloseura Nõmme Kaljun organisaatio.

Toiveena tuhat täyteen

Matkapakettien perusteella Suomesta lähtee pesisreissulle Tallinnaan satoja katsojia sekä Etelä-Karjalasta että Hyvinkään seudulta. Ottelun yleisömäärän kannalta ratkaisevaa on, miten hyvin se houkuttelee Virossa asuvia ja olevia suomalaisia sekä myös paikallisia. Markkinoinnissa ja järjestelyissä ovat auttaneet Tallinnan suomalainen koulu sekä suurlähetystö.

— Tuhat katsojaa on hyvä suoritus.

Valkeapään mukaan tapahtuman VIP-tilat on myyty täyteen.

Pomppu pois

Pelissä Valkeapää uskoo IPV:n noususuhdanteen jatkuvan, vaikka Tahko on ollut vahva läpi alkukauden. Hidas ja pehmeä kumirouhekenttä vaikuttaa olennaisesti sisäpeliin. IPV.n etuna on se, että joukkue pääsee harjoittelemaan jo lauantaiaamuna pelipaikalla.

— Uskon, että meille sopii paremmin, että pomppu on pois.